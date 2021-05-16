عاجل.. ضبط وإحضار صاحب «محل موبايلات» اشتري هاتفي ضحيتي 15 مايو 

قررت النيابة العامة ضبط وإحضار صاحب محل بيع هواتف محمولة بمنطقة المؤسسة بالقليوبية لشراءه هاتفي ضحيتي 15 مايو، من المتهم للتحقيق معه والتوصل إذا كان حسن النية أم أنّه سيء النية وكان على علم بأنَّ الهاتفين حصيلة جريمة قتل.

ذبح وسرقة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع «أحمد.ر.ح» (27 سنة - عاطل - ومقيم بالقليوبية) والمتهم بقتل عمته «نجوى حسن» (51 سنة) وابنتها «نورهان» (21 سنة) داخل شقتهما بمنطقة 15 مايو، أنَّ المتهم ذهب إلى زيارة عائلية لعمته ليلة وقفة عيد الفطر المبارك، وتمّ استضافته ودخل الي غرفة نوم الفتاه للمبيت ودخلت الفتاه للنوم في غرفة والدتها.

ووفق التحقيقات، فبعد اطمئن المتهم بنومهما قام بالتفتيش في غرفة النوم بغرض السرقة ووجد حقيبة يد الفتاه وبتفتيشها عثر بداخلها على مبلغ 60 جنيها وفجأة وجد الفتاة خلفه، وحدثت مشادة كلامية، وارتفع صوتها فما كان منه سوى أن قام بكتم صوتها وذبحها ثم سدد لها عده طعنات، ثم دخل المتهم لغرفة نوم عمته ثم قام بتسديد عدة طعنات لها وبعد التأكّد من وفاتهما قام بسرقة هاتفي المجني عليهما، ثم اغتسل من الدماء، وظل في الشقة حتى الصباح ثم خرج وعاد لمحل إقامته في القليوبية، وفي الطريق وجد محل موبايلات بمنطقة المؤسسة، وباع له الهاتفين مقابل مبلغ 1600 جنيه، إلى أنَّ تمّ اكتشاف الواقعة وضبطه.