«قتل ممنهج» للفلسطينيين في ثاني أيام العيد: شهداء بالضفة وغزة تحت القصف

في ثاني أيام عيد الفطر المبارك 2021، شملت آخر أخبار فلسطين تصعيدا في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة، ففي الضفة ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين القتلى بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إلى عشرة، بينما ارتفع شهداء قطاع غزة إلى 119 شهيدا في اليوم الخامس على التوالي من القصف الإسرائيلي على القطاع.

في الضفة، وصل عدد الشهداء الفلسطينيين القتلى بنيران إسرائيلية إلى عشرة، وفقًا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين، وذلك في إطار التوترات المتزايدة التي أثارت موجة جديدة من العنف والمواجهات.

وفي وقت سابق اليوم، وردت تقارير بمقتل سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. ثم أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل ثامن برصاصة في رأسه في قرية الريحية، ونقل إلى مستشفى «يطا» الحكومي. وفي مساء الجمعة، قال مسؤولون في قطاع الصحة إن فلسطينيا تاسعا قتل في قرية «سالم» فيما توفي العاشر متأثرا بإصابته برصاص حي في رأسه في قرية عصيرة القبلية قرب مدينة نابلس.

وتأتي هذه الوفيات بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل شخص بعد محاولته طعن جندي إسرائيلي.

وأعلن في وقت سابق من اليوم مقتل ستة فلسطينيين آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

آخر أخبار قطاع غزة اليوم

في قطاع غزة، استمر القصف الإسرائيلي للقطاع لليوم الخامس على التوالي، ودمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مبنى متعدد الطوابق يضم مصرفا تابعًا لحركة حماس في قطاع غزة، وهو ثالث مصرف تابع لحماس تدمره إسرائيل في القتال الدامي هذا الأسبوع.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إنه قصف مواقع إنتاج أسلحة ومواقع بحرية تابعة لحركة حماس في غاراته الأخيرة على قطاع غزة.

ونشر الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب «القسام»، تسجيلا مصورا يظهر هجوم بطائرة مسيرة شنته حركة حماس على مصنع كيماويات في جنوب إسرائيل. ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على هجوم الطائرة المسيرة.

وعرضت كتائب «القسام»، فيديو لمهاجمة إحدى طائرات «شهاب» لمصنع الكيماويات في «نير عوز» وإصابته بشكل مباشر صباح اليوم.

وفي اليوم الخامس على التوالي للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء والجرحى إلى 119 شهيدا من بينهم 31 طفلا و19 سيدة، بالإضافة إلى 830 إصابة بجراح مختلفة، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح اليوم، عن أعداد الشهداء جراء عدوان الاحتلال المستمر على القطاع منذ الاثنين الماضي. بينما أعلن الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 5 مستوطنين في القصف الصاروخي الأخير لبئر السبع.

محمود عباس يدين القتل الوحشي للفلسطينيين في غزة والضفة

بدوره، أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن القتل «الوحشي والممنهج» للفلسطينيين وسط التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. وقالت الرئاسة الفلسطينية إن عباس يحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تصعيد اليوم الجمعة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة. وقتل عشرة فلسطينيين على الأقل في الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية.

وقال مكتب عباس إنه دعا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى التدخل الفوري والسريع قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة. كما دعا عباس مجلس الأمن الدولي وأطرافا اخرى إلى «تحمل مسؤولياتهم لوقف هذه الهجمات حفاظًا على الأمن والسلام وفقًا للقانون الدولي».

أمين عام الأمم المتحدة يدعو لوقف فوري للعنف بين إسرائيل وغزة

وفي السياق ذاته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، إلى وقف فوري للقتال بين غزة وإسرائيل. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن الصراع يمكن أن «يطلق العنان لأزمة أمنية وإنسانية لا يمكن السيطرة عليها ويفاقم التطرف»، ليس فقط في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل ولكن أيضًا في أماكن أخرى في المنطقة.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن «جوتيريش» حث الطرفين على السماح بتكثيف جهود الوساطة لإنهاء القتال بشكل أسرع. وأضاف أن الأمم المتحدة «تشارك بنشاط» في جهود الوساطة تلك.

كما أكد «جوتيريش» التزامه بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين في حل الصراع، من خلال ما يسمى باللجنة الرباعية لوسطاء الشرق الأوسط - الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، وغيرها.