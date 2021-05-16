مبادرة التمويل العقاري 2021 متأخرة لعدة أسباب.. مصادر توضح

تأخرت مبادرة التمويل العقاري 2021 لأسباب كشفتها مصادر مصرفية لـ«الوطن»، من بينها التشاور بشأنها مع الجهات المعنية بعد ما تم الانتهاء من حسم الضوابط الخاصة بها.

مبادرة التمويل العقاري 2021 خاضعة للمراجعة

وقالت المصادر، إنَّ مبادرة التمويل العقاري 2021 يجرى حالياً مراجعتها من جانب البنك المركزي المصري، مشيرةً إلى أنَّ البنوك العاملة فى السوق المصرى أبدت استعدادها الكامل والتام للمشاركة فى مبادرة التمويل العقاري الجديدة.

مبادرة التمويل العقاري 2021 ستنعش السوق

واضافت المصادر، أنَّه من المتوقع أن يتمّ طلاق مبادرة التمويل العقاري 2021 رسميا خلال الاسابيع القليلة المقبلة، مشيرة إلى أنَّ إصدار مبادرة التمويل العقاري سيسهم فى انعاش السوق العقاري المصري، الذي يعمل به ملايين المواطنين.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، البنك المركزي في شهر مارس الماضي ببلورة وإطلاق مبادرة التمويل العقاري الجديدة لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%، لحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير مسكن مناسب لكل فئات المجتمع المستهدفة من شريحة محدودي ومتوسطي الدخل.

مبادرة التمويل العقاري 2021 تتضمن 100 مليار جنيه

وبحسب ما أعلنه البنك المركزي، فى وقت سابق، فإنَّه خصص 100 مليار جنيه لتمويل مبادرة التمويل العقاري 2021 كشريحة أولى، بنسبة الفائدة: 3% سنويا متناقصة لشريحة محدودي ومتوسطي الدخل، و يشترط ألا يزيد الحد الأدنى لمحدودي الدخل على 4.5 ألف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه للأسرة، والحد و10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة لمتوسطى الدخل.

ويشترط في مبادرة التمويل العقاري 2021 ألا تزيد قيمة الوحدة السكنية عن 1.1 مليون جنيه و1.4 مليون جنيه وسيتم تحديد شروط خاص لكل سعر فيهما، لمتوسطى الدخل، ألا تزيد قيمة الوحدة السكنية من خلال المبادرة عن 350 ألف جنيه، لمحدودي الدخل.

مبادرة التمويل العقاري 2021 توفر وحدات حتى 90 متراً

أما عن مساحة الوحدة السكنية لمحدودي الدخل في مبادرة التمويل العقاري 2021، فيتمّ تحديدها من صندوق ضمان التمويل العقاري ويتراوح بين 75 مترًا إلى 90 مترًا، حيث تشترط المبادرة تمويل الوحدات السكنية كاملة التشطيب.