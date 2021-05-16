ضبط أجهزة لاسلكية وملابس مموهة مع راكب روسي بمطار القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب أجهزة لاسلكية وملابس مموهة مع راكب روسي، وذلك عقب وصوله من موسكو، أخفاها داخل حقائبه وبين طيات ملابسه لتضليل رجال الجمارك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه والعرض على الجهات المختصة.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الروسية، على الرحلة رقم 400، والقادمة من موسكو، اشتبه حافظ منشاري مأمور الجمارك في راكب روسي الجنسية، 35 عامًا، وبسؤاله عن وجود أي أشياء تستحق الجمارك، أكد عدم حمله لأي منها.

وعلى الفور قام جورج صفوت مأمور الجمارك بتفتيش حقائب الراكب، وعثر معه على 3 أجهزة لاسلكية مزودة بالشواحن الخاصة بها، و5 قطع ملابس مموهة تُستخدم في الأغراض العسكرية.

وأمر أحمد إبراهيم مدير الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب، وعرض الأجهزة والملابس على الجهات المختصة، وذلك بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.