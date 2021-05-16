أخبار كورونا في مصر.. قفزة جديدة في الإصابات

يشهد المنحني الوبائي لفيروس كورونا المستجد، ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد إصابات فيروس كورونا، وفقًا لتقارير وزارة الصحة والسكان الخاصة بأخبار كورونا في مصر، حيث سجلت وزارة الصحة والسكان أمس 1203 حالات ثبت من تحاليلها إيجابيتها، وذلك ضمن إجراءات التقصي والترصد التى تقوم بها وزارة الصحة والسكان كما أوصت منظمة الصحة العالمية ليرتفع عدد مصابي الفيروس في مصر الى 244520 من ضمنهم 180577 حالة تمّ شفاؤها، وبحسب إحصائيات الوزارة سجلت مصر خلال أيام عيد الفطر المبارك 4780 حالة.

أخبار كورونا في مصر

كما كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا بعد تسجيل الوزارة امس خروج 750 متعافي من الفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 180577 حالة حتى اليوم، وبذلك يصل معدل الشفاء إلى 78%، وطالبتوزارة الصحة والسكان من المواطنين الاستمرار فى اتباع الإجراءات الإحترازية كارتداء الكمامات والمداومة في غسيل اليدين والحرص على التباعد الاجتماعي وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة.

دعوات للإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا

وتستمر وزارة الصحة، في رفع اعلي درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخري، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

وطمأنت وزارة الصحة، المواطنين بشأن اللقاحات وكذلك أعراضها الجانبية، وقالت إنَّ جيع اللقاحات على مستوى العالم آمنة وفعّالة وهي لا تعطي مناعة 100%، ولكنها تعمل على تخفيف حدة أعراض الفيروس وتجعلها بسيطة وليست خطيرة، منوهة إلى أنَّ هناك فئات مستثناه من أخذ لقاح كورونا وهو الحوامل والمرضعات وكذلك الأطفال حتة سن الـ18 عامًا، مناشدة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في السيطرة على الفيروس.