«الزراعة»: نهدف لزيادة الأراضي ورفع إنتاجية الرقعة المنزرعة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنَّ الدولة المصرية كانت رؤيتها واضحة جدا في مجال زيادة الرقة الزراعية وزيادة المساحة المنزرعة، حيث تمت إعداد استراتيجية ودراستها من كل الجوانب والأبعاد بشكل يحقق التنمية المتكاملة للدولة المصرية، وكانت رؤية الاستراتيجية المصرية هي محاولة زيادة مساحة الأراضي المنزرعة داخل الوطن، والمحور الثاني هو زيادة إنتاجية الأراضي المنزرعة القديمة، وهما المحورين الأساسيين التي تعمل عليهما وزارة الزراعة، وبالفعل تم عمل عدد كبير من المشروعات التي تكمل هذه المنظومة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» أنَّه يوجد عدد من التشريعات التي كانت تتم مثل تشريع الزراعة العضوية وتشريعات أخرى لدعم وتمكين الفلاح، وعدد كبير جدا من التشريعات والاجراءات التي تم إتخاذها مثل كارت الفلاح الذي يمثل قاعدة بيانات رقمية لكافة المعاملات الزراعية على الأرض، وهو يضم كل فلاحي مصر ويخلق قاعدة بيانات محدثة تساعد الفلاحين على وصول الدعم وتطوير المنظومة بشكل كبير، وأيضا كارت الفلاح تحول لكارت مدفوعات من أجل أن يكون أسهل بالنسبة للفلاح بعملية التعامل المالية بشكل كامل، وبجانب هذا توجد مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة مثل قانون التصالح للمخالفين لتقنين أوضاعهم وتلتزم الدولة وتقدم خدمات حقيقية.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» للمساعدة على تطوير الريف المصري وتحسين شكله في أكثر من 4500 قرية خلال 3 سنوات وهي جهود جبارة تبذل في هذا المكان، كل ذلك محاولات لتطوير الحياة بالريف المصري، ومساعدة الفلاحين للحصول على الخدمات بشكل أسهل، والمساعدة على الحفاظ على الرقعة الزراعية بشكل كبير، وإعطاء فرصة لتوسعات جديدة لراغبي البناء.