الزراعة تصدر نشرة حصادها الأسبوعي رقم 38 (جراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإنفوجراف الأسبوعي في نسخته رقم 38، بشأن الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 7 حتى 13 مايو الحالي، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

كما أصدر المركز ملخصا بالفيديو، بشأن أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وبمناسبة عيد الفطر المبارك، بعث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، كما هنأ أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة، وهنأ جميع العاملين بالقطاع الزراعي وجموع مزارعي مصر وفلاحيها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما استقبل السيد القصر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وزير الثروة الحيوانية السوداني حافظ ابراهيم، والوفد المرافق له في ختام زيارته للقاهرة، حيث اعتمد الوزيران محضر اللجنة العليا والذي أكد البدء في إجراءات إنشاء مزرعة نموذجية مشتركة للإنتاج الحيواني، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال المصايد السمكية والاستزراع السمكي، والعمل على تحسين طرق الصيد ومكافحة عمليات الصيد الجائر والتجريف، والتعاون في مجال صحة وأمراض وجودة المنتج السمكي، وذلك لتلبية احتياجات السودان من الثروة السمكية.

وشهد وزير الزراعة، توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مكتب مصر والاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتطوير نظم الإنتاج وتحقيق الاستدامة في صناعة الدواجن وتحقيق الأهداف المشتركة للجهتين في مجال تقديم خدمات تكنولوجية متقدمة ومبتكرة لنظم الإنتاج المختلفة والخاصة بصناعة الدواجن وتعزيز العمل لتحقيق نُهُج متكاملة للاستدامة.

كما استقبل الوزير، المدير العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) الممثل الإقليمي للمنظمة بمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا الدكتور عبد الحكيم الواعر، بمناسبة توليه منصبه الجديد وبداية عمله من مكتبها الإقليمي بالقاهرة، وبحث معه آفاق التعاون بين الحكومة المصرية والمنظمة في مجال الزراعة والأمن الغذائي.

والتقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء طارق الشربيني رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية ورؤساء الشركات التابعة لها، حيث ناقش معهم أوضاع الشركات والإجراءات الاصلاحية التي جرى اتخذتها خاصة فيما يتعلق بالمديونيات للبنوك والتأمينات والضرائب.

كما قرر وزير الزراعة تشكيل غرفة عمليات بالوزارة تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لخدمة المواطنين والمزارعين، كما وجّه بإعلان حالة الاستعداد القصوى للإدارة المركزية لحماية الأراضي؛ لمنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال الإجازة والتعامل بالإزالة الفورية في المهد بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق.

وأكدت الوزارة، استمرار غلق حدائق الحيوان والأورمان والاسماك، والحدائق التابعة لها في القاهرة والمحافظات المختلفة، وذلك التزاما بقرارات مجلس الوزراء، والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت وزراة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، ومركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، إنفوجراف وفيديو توعوي، يوضح للمزارعين الفوائد التي تعود عليهم نتيجة التحول لنظم الري الحديث، والتي تعد من المشروعات العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتتبناها الدولة ضمن استراتيجيتها بترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للمياه، والتي تساعد في زيادة إنتاجية وجودة المحاصيل الزراعية، إضافة إلى التوسع في استصلاح الأراضي.

وأعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات الانتهاء من إصدار أكثر من 4 آلاف شهادة بنتائج تحليل العينات التي وردت من الجهات الرقابية والعملاء، وذلك خلال الأيام الـ4 الأخيرة، بمعدل 1000 عينة يوميا، لافتا الى استمرار العمل في عطلة عيد الفطر المبارك، تيسيرا على عملائه، كما يواصل المعمل تطوير أقسامه بإضافة أحدث أجهزة التحليل الكروماتوجرافي لقسم السموم الفطرية ومضافات الأغذية.

وبلغ إجمالي ما تم حصاده من محصول القمح، على مستوى الجمهورية، حتى هذا الاسبوع نحو مليوني فدان، كما بلغ إجمالي ما تم توريده لوزارة التموين والتجارة الداخلية نحو مليوني طن.

كما نفذ صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، ندوة إرشادية بيطرية بسوق الخميس بالعامرية بالإسكندرية، لتوعية المربين بأهمية التأمين على الثروة الحيوانية، واستعراض المزايا التي يقدمها الصندوق، كما تم عقد سلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة بين الجانب المصرى ونظيره الليبي.

واستقبل الدكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمكتبه عددا من المستثمرين الليبين والمصريين، لتعزيز أوجه التعاون القائم بين البلدين في مجالات الصيد والثروة السمكية، بحضور اللواء أحمد كامل ممثلا عن وزارة التخطيط، واللواء محمد الجمل ممثلا عن الشركة الوطنية للاستزراع السمكي والأحياء المائية.