«غرفة الدواء»: لا توجد نواقص بالصيدليات.. وبروتوكول «كورونا» متوافر

أكد أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، توافر جميع أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، وجميع أدوية الأمراض المزمنة.

وأكد أحمد العزبي، توافر مخزون كاف من الأدوية، ولا يوجد أي قلق في هذا الشأن، مشدداً على أنه لا يوجد أي نواقص في الصيدليات، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

من جانب آخر، ذكر رئيس غرفة صناعة الدواء، أن الدولة بدأت حواراً مع جميع القطاعات الصناعية، منوهاً إلى أن إطلاق الحكومة للمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاعتماد على القطاع الخاص شريكا أساسياً يتطلب العديد من الإصلاحات الهيكلية لبيئة الأعمال.

وأشار «العزبي» إلى أن من تلك الإصلاحات تبسيط الإجراءات وإصدار التراخيص والبعد عن الروتين، وهو ما ينعكس على تشجيع الاستثمارات، ويضع مصر فى مركز متميز بين دول العالم.

وحذر الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، من اتباع البروتوكول المنتشر على المنتشر على السوشيال ميديا دون استشارة الطبيب، مبينًا أنَّه تمّ وضع تنصيف لحالات كورونا من بسيطة ومتوسطة إلى شديدة وكل حالة من هذه الحالات لها أدوية خاصة، على سبيل المثال أدوية كالمضادات الحيوية الإسراف فيها يسبب نتيجة عكسية على المواطن وعقار كـ«الكيرتزون» لا يستخدم إلا للحالات الشديدة الخطورة والتي تعاني من نقص في الأكسجين، كل هذه الأمور تحتاج إلى استشارة الطبيب.

جدير بالذكر، أن مصر على مدار يومين متتالين استقبلت شحنتين مختلفتين من لقاح كورونا، فاستقبلت مليون و768 ألفًا و800 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة استرازينيكا، بمطار القاهرة الدولي، كثاني دفعة ضمن اتفاقية كوفاكس بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسف، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.

وارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في مصر إلى 244520 من بينهم 180577 حالة تمّ شفاؤها، وبحسب إحصائيات الوزارة سجلت مصر خلال أيام عيد الفطر المبارك 4780 حالة.