الصحة تنفي وجود قوافل طبية لإعطاء المواطنين لقاح كورونا بالمنازل

نفى الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، قيام قوافل طبية بإعطاء لقاح كورونا للمواطنين في المنازل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن وزارة الصحة والسكان هي الجهة الوحيدة الرسمية المسؤولة عن إعطاء لقاح كورونا للمواطنين، من خلال التسجيل على موقع لقاح كورونا، وإرسال رسالة نصية للمواطنين عبر الهاتف، وتحدد لها موعد ومكان تلقي اللقاح.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي منشأة تروج لإعطاء لقاح كورونا

وتابع «مجاهد» أن وزارة الصحة والسكان ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي جهة تروج لإعطاء لقاح كورونا للمواطنين.

وناشد «متحدث الصحة» المواطنين من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدم تداول أي معلومات من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام، دون الرجوع للمصادر الرسمية بالوزارة، مشددا من استخدام اسم الوزارة في تضليل الرأي العام.

ونفى مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ما يتم تداوله أيضا بشأن عدم توفير أماكن بالمستشفيات وتدهور الوضع الوبائي، مؤكدا أن هناك توافر أكثر من 45% من السعة السريرية بكل المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لاستقبال حالات مرضى فيروس كورونا.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.