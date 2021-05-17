تبدأ 6 يونيو المقبل.. 3 إجراءات لاستلام وحدات القاهرة الجديدة

يستعد جهاز مدينة القاهرة الجديدة، خلال هذ الأيام، لتسليم 792 وحدة سكنية، بالمرحلة الأولى من مشروع «دار مصر- القرنفل»، بداية من الأحد 6 يونيو المقبل، وحتى يوم الأربعاء الموافق 2021/7/28.

وسيتم تسليم وحدات العمارات أرقام (417 - 291 - 290 - 288 - 289 - 379 - 378 - 21 - 20 - 18 - 19 - 14 - 13 - 12 - 36 - 37 - 376 - 377 - 282 - 283 - 287 - 408 - 380 - 381 - 286 - 253 - 243 - 375 - 374 - 227 - 226 - 225 - 224)، طبقاً لجدول التسليم المعلن.

وخلال السطور التالية، ترصد إجراءات استلام الوحدات السكنية.

3 إجراءات لاستلام وحدات القاهرة الجديدة

1- على العميل الفائز بالوحدة السكنية، القيام بالتوجه لبنك التعمير والإسكان (فـرع التجمع الأول بالتسعين الشمـالى خلف الداون تاون)، وذلك لإنهاء إجراءات البنك.

2- التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمـع الأول، وذلك لتسجيل البيانات.

3- استلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.

كما يتوجب على العميل الفائز بالوحدة السكنية، أن يعاين الوحدة السكنية المخصصة له، قبل التوقيع على عقد استلام الوحدة، للتأكد من خلوها من أي عيوب تشطيبية، أو مشاكل في أعمال الصيانة.

وفي حالة وجود أي مشكلات أو عيوب تشطيبية أو صيانة داخل الوحدة، يتوجب على العميل الذهاب إلى الجهاز الذي تنتمي له الوحدة السكنية، ولم يقم بالتوقيع على عقد استلام الوحدة السكنية.

ومع إعلان وزارة الإسكان، عن طرح وحدات سكنية، داخل مدينة جديدة، يتسابق المواطنون الراغبون في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، في الذهاب إلى مكاتب البريد الممكنة، لشراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز.

وبعدها ينتظر المتقدمون للحجز، موعد إعلان الفائزون بالوحدات السكنية المطروحة.

ويذكر أنه يتم تخصيص الوحدات السكنية أحيانا إلكترونيا «أون لاين» عن طريق قرعة عشوائية، ويتم تخصيص الوحدات وفقا لنظام الأولوية المنصوص عليها داخل كراسة الشروط.