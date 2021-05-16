مستشار الرئيس: إصابة متلقي لقاح كورونا بالفيروس واردة

قال الدكتورعوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة، إن هناك ارتفاعًا في أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر والعالم، لذلك يجب على المواطنين عدم الشعور بالملل من اتباع الإجراءات الاحترازية، لأنها مازالت الحل الفعال للوقاية من الفيروس.

وقال إنه يجب على المواطنين التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، لافتا الى أن اللقاحات فعالة وآمنة ولا تستدعى القلق: «نتفهم خوف المواطنين، ولكن كل اللقاحات أجريت عليها التجارب، وفعالة».

اللقاح لا يمنح مناعة 100%

وتابع «تاج الدين» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا يجب عليهم الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، والتي تشمل ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والمدوامة على غسيل اليدين، وعدم التواجد في أماكن مزدحمة لأنها تسهل انتقال الفيروس باعتباره فيروس تنفسي في المقام الأول.

وأشار إلى أن اللقاحات لا تمنح حماية بنسبة 100%، ولكنها تخف من حدة الأعراض حال الإصابة بالفيروس، لذا فإن الإجراءات الاحترازية هى السلاح لمواجهة الفيروس ويجب الاستمرار فيه حتى تنكسر هذه الموجة ونعود مرة أخرى لاستقرار المنحني الوبائي.

وأضاف مستشار الرئيس لشؤون الصحة، أنه يمكن لمتلقي لقاح كورونا الإصابة بالفيروس في حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، فاللقاح يمنح مناعة من 3 لـ6 أشهر وفقًا للدراسات التي أجريت، مشيرًا إلى أن اللقاح يعمل بعد أخذه بـ10 أيام.

وذكر أن المواطنين الذين تلقوا اللقاح لم تظهر عليهم أي أعراض غريبة حتى الآن، وأن الأعراض التي ظهرت هي رد فعل طبيعي للجهاز المناعي عند دخول أي لقاح له، لافتًا إلى أن الأعراض الطبيعية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وحكة وصداع واحمرار في موضع التطعيم.

وتستمر وزارة الصحة، في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخري.

وناشدت الوزارة المواطنين في حال ظهور أي أعراض بالذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو كانت الحالة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.