مصرع فتاة سقطت من الطابق العاشر بسوهاج

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من شرفة شقتها بشارع النصر دائرة مركز طهطا شمال سوهاج، وأفاد والد الفتاة في التحقيقات أن ابنته اختل توازنها أثناء قضائها بعض الأعمال المنزلية فسقطت من الطابق العاشر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، واُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد ورود بلاغ بسقوط فتاة من عمارة سكنية بشارع النصر، انتقل الي مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص وفاة «مارينا ص. أ.»، 20 سنة، إثر سقوطها من شرفة شقة أسرتها من الطابق العاشر.

وبسؤال والدها، قرر أنه أثناء قيام ابنته ببعض الأعمال المنزلية اختل توازها، وسقطت أرضاً، مما نتج عنه وفاتها ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بالدفن في حال عدم وجود شبهة جنائية.

يذكر أن محافظة سوهاج شهدت واقعتي سقوط نتج عنهما إصابة طفل بدائرة مركز طما، إثر انزلاق قدمه وارتطامه بعمود إنارة، وإصابة ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الثاني بمنزلها بدائرة مركز طما.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، من مأمور مركز شرطة طما يفيد ورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفل «كريم سعد»، 9 سنوات، تلميذ ويقيم بناحية المدمر دائرة المركز مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وبسؤال والده «سعد ع. ف.»، 61 سنة، بالمعاش، قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور أمام المنزل اختل توازنه نتيجة انزلاق قدمه، مما أدى لاصطدام رأسه بعمود إنارة وحدوث إصابته.

وورد بلاغ لمركز شرطة طما بوصول «صفاء ع. ع.»، 32 سنة، ربة منزل، إلى مستشفى طما المركزي، وتقيم أولاد إلياس مركز صدفا أسيوط، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالضلوع والساعد الأيمن اثر سقوط من علو، وتم تحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وبسؤالها قررت بأنه أثناء قيامها ببعض الأعمال المنزلية بشرفة الطابق الثاني، اختل توازنها وسقطت أرضاً مما نتج عنه إصابتها.