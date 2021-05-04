هربا من الحر.. غرق طالبين اثناء الاستحمام في نهر النيل بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج وفاة طالبين أثناء الاستحمام في نهر النيل هربا من الموجة الحارة، حيث لقي طالب مصرعه غرقا أثناء الاستحمام في نهر النيل بدائرة مركز أخميم شرق سوهاج، وتم انتشال الجثة، ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي، كما لقي آخر مصرعه غرقا اثناء الاستحمام في نهر النيل بدائرة مركز طما شمال سوهاج، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى طما.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة اخميم، بورود بلاغ بغرق شخص بنهر النيل بناحية بندر أخميم دائرة المركز، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق «مصطفي.م.ب»، 16 عامًا، طالب يقيم بذات الناحية بنهر النيل.

تم إنتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفي المركزي، بسؤال والده «محمد.ب.ا»، 50 سنه موظف، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة غرق به ونفي الشبهة الجنائية.

حُرر محضرا بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

كما ورد إخطار لمدير أمن سوهاج، من مأمور مركز شرطة طما بغرق شخص بنهر النيل بناحية قاو غرب دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق «محمد.س.ا.ص»، 19 سنه طالب ويقيم بذات الناحية وتم إنتشال الجثة.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي، بسؤال والده «سامي.ا.س»، 47 عامًا، عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام في نهر النيل ولعدم إجادته السباحة غرق غيه ونفي الشبهة الجنائية.

حُرر محضرا بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.