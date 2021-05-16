الزراعة: لا صحة لانتشار بطيخ وخوخ مُسرطن بالأسواق

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي: إنه لا يوجد انتشار لبطيخ أو خوخ مسرطن في الأسواق، موضحًا أن مصر تُطبق حاليًا برنامجًا على أعلى مستوى من التقنية الحديثة التي ترصد متبقيات المبيدات لعدد كبير من المحاصيل الزراعية، مؤكدًا أن المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة، وخالية من أي مبيدات ضارة، وتخضع لعمليات فحص دقيقة من قبل المعامل المعتمدة من الوزارة، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية ومن بينها البطيخ.

«القرش»: الحاصلات الزراعية تخضع لعمليات فحص دقيقة

وأوضح في تصريحات له، أنه يتم حاليًا تنفيذ برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، حيث يتم أخذ عينات من الخضر والفاكهة من عدد من الأسواق الرئيسية بمختلف المحافظات وإجراء التحاليل لها بمعامل الوزارة للتأكد من توافقها مع النسب المسموح بها أو اتخاذ إجراء بشأن أي مبيد يكتشف أن له متبقيات في المنتج المتداول، موضحًا أنه ولتنفيذ ذلك فقد تم تأهيل وتدريب 12 ألفًا و180 من مُطبقي المبيدات ضمن تنفيذ برنامج الاستخدام الآمن للمبيدات، وتطبيقها في المزارع والحقول بمختلف المحافظات للقضاء على الرش العشوائي، وكذلك إعداد برامج تدريبية لكل محصول وإدارته بداية من الزراعة حتى الحصاد.

لا صحة لانتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك

وفيما يتعلق بشائعات انتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق، أكد أنه لا صحة لانتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق، وأن الأسماك المتداولة بالأسواق صالحة وآمنة، مُشددًا على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق، وأماكن عرض وبيع الأسماك بمختلف المحافظات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات.

وكانت العديد من الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول وجود بطيخ مسرطن في الاسواق، ومسموم يتسبب في العديد من حالات الإعياء.