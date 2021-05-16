«العناني» يفتتح الجناح المصري المشارك في السوق السياحي العربي بدبي

افتتح، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المشارك في فعاليات النسخة 28 من الملتقى العربي للسياحة والسفر (ATM 2021)، والذي يعُقد خلال الفترة من 16 حتى 19 مايو الجاري بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور أشـرف الـديـب قـنصل مـصر الـعام في دبي والذي يرافق الوزير خلال زيارته في دبي.

وخلال الافتتاح، قام الوزير والقنصل بجولة داخل الجناح المصري المشارك في المعرض، وأوضح «العناني»، أن المشاركة في هذا المعرض تعد فرصة طيبة لتبادل الخبرات والـتواصل بشكل فعال مـع جـميع المعنيين بمجال السياحـة والسفر وشركاء المهنة في السوق العربية، وذلك لمناقشة تعزيز ســـبل الـــتعاون السياحي، لا سيما أن التقارب العربي يفتح آفاقًا رحبة للتعاون بين الدول العربية، بما يكون له انعكاساته ومردوده الإيجابي في تحفيز حركة السياحة البينية بين الدول العربية وبعضها البعض.

وأضاف الوزير، أن المعرض يعد منصة مثلى لجذب أنظار الزائرين إلى مصر، مشيراً إلى أن السوق العربية تعد من أهم الأسواق الـسياحية لمصر، حيث شـكلت أكـثر مـن 20% مـن الـسياحـة الـوافـدة لمصر قـبل أزمة فيروس كورونا.

وأشار«العناني» إلى أن مصر تعتبر مقصداً هاماً للسائح العربي لأسباب كثيرة من أهمها قرب المسافة ووحدة اللغة والثقافات والعادات المشتركة، كما أن السائح العربي يشعر في مصر وكأنه في وطنه الثاني، وهو نفس شعور المصريين تجاه أشقائهم من الدول العربية.

وتحدث الوزير عن مــقومات مصر المتنوعة ومناطق الجذب السياحي بها باعتبارها مقصد سياحي مثالي لمــــن يــــبحثون عــــن تجــــربــــة ســــفر آمــــنة، ولا سيما فــــي ظــــل المــــساعــــي الــــعالمــــية المستمرة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، مقدماً لمحة عامة عما تقوم به مصر من تدابير واجراءات وضوابط للسلامة الصحية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة، والتي يتم تطبيقها في كافة المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية المختلفة، وكذلك تدريب العاملين بالقطاع السياحي على برامج سلامة وصحة الغذاء.

وأوضح الدكتور خالد العناني، أن مصر بها مزيج سياحي مثالي يقدم كل ما ينتظره السائح العربي في تجربته السياحية من أماكن مفتوحة وشمس دافئة ومناظر وشواطئ خلابة، لافتاً إلى أن مصر تعد مقصداً سياحياً متميزاً طوال العام، حيث تمتلك منتجات سياحية متنوعة وتتميز بطقس رائع على مدار العام.

وتبلغ مساحة الـجناح المـصري المشارك في المعرض 305 أمـتار مـربـعة، ويشارك به 14 جــهة عــارضــة تضم شركة مــصر لــلطيران وعدد من الــفنادق وشــركــات الــسياحــة المصرية.

ويحتوي الجناح على شاشات عرض تقوم بتسليط الضوء من خلال بعض الأفلام التـرويـجية على عدد من الــوجــهات والمنتجات الــسياحــية المختلفة في مــصر، وأهم الاكتشافات الأثرية والمتاحف التي تم افتتاحها مؤخرا مثل متاحف شرم الشيخ والغردقة، إضافة إلى عرضها لـ«فيلم رحلة سائح في مصر»، ومجموعة من اللقطات والمقاطع المصورة من بعض الأحداث والـــفعالـــيات الهامة التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة ومنها حدث مـــوكـــب المـــومـــياوات الملكية.

جدير بالذكر أن فعاليات الــدورة 28 للسوق السياحي العربي (ATM 2021) تُقام فــي مــركــز دبــي الــتجاري الــعالمــي بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بــمشاركــة 62 دولــة حول العالم، وتــنعقد هــذا العام تــحت شــعار «فجــر جــديــد لــلسفر والــسياحــة»، وتســلط الــضوء عــلى آخــر المســتجدات المــتعلقة بأزمة فيروس كورونا.