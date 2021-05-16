غدا.. شركات السياحة تبدأ نقل المصريين بين المحافظات

تعود غدا الاثنين، المركبات السياحية التى تحمل المصريين للتنقل بين المحافظات، بعد انتهاء الفترة التى حددتها الحكومة لحظر تنقل تلك الحافلات خلال إجازات منتصف العام، كأحد الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا خلال العيد.

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن قرار حظر سفر المصريين إلى المدن السياحية عبر الأتوبيسات السياحية خلال العيد، تسبب فى خسائر كبيرة لشركات السياحة التى اضطرت لحجز أتوبيسات تابعة للنقل البرى لنقل عملائها خلال إجازات عيد الفطر المبارك.

أتوبيسات النقل البرى

وأضاف «عبداللطيف»، لـ «الوطن»، أن قيام الشركات السياحية بنقل عملائها عبر شركات النقل البرى حملها تكاليف إضافية، ماقلل هامش الربح بالنسبة لها، موضحا أن منع الأتوبيسات السياحية من نقل المصريين بين المحافظات خلال العيد، تسبب فى تراجع نسب الإشغال بالمدن السياحية، خاصة شرم الشيخ وطابا، لافتا إلى أن الشركات تأمل فى ارتفاع حركة السياحة الداخلية خلال الأيام المقبلة تزامنا مع السماح لشركات النقل السياحى بحمل مواطنين مصريين إلى المدن السياحية بداية من غد الاثنين.

ومن جهته قال محمد الجندي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والسفر، إن قرار حظر نقل المركبات السياحية للمصريين بين المحافظات خلال إجازات العيد، جعل العديد من شركات السياحة التى لديها حجوزات لمصريين خلال العيد إلى اللجوء إلى إلغاء الرحلات مع رد كامل قيمة الحجز للعميل أو إقناعه بتأجيلها لعدة أيام، لافتا إلى أن غالبية الشركات اضطرت لتأجير أتوبيسات تابعة للنقل البرى لنقل عملائها إلى المدن السياحية خلال عيد الفطر المبارك.

القرار كان مفاجئا

وأضاف أن قرارالحكومة المفاجئ بحظر نقل المركبات السياحية للمصريين بين المحافظات خلال إجازات العيد، تسبب فى تراجع الحركة السياحية فى العديد من المدن السياحية، نظرا لقيام أعداد ليست قليلة من المصريين بإلغاء الرحلات، وتابع «لو أن هذا القرار صدر فى وقت مبكر لقامت الشركات بتدبير أمورها وتأجير أتوبيسات بسعر معقول يحافظ على أرباح الشركات التى عانت خلال الشهور الماضية من توقف عملها بشكل شبه تام».