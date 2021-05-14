السياحة الداخلية تنعش مدينة رأس سدر خلال عيد الفطر

تشهد مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، توافد الآلاف من المواطنين من جميع المحافظات المصرية، لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، والاستمتاع بشواطئها الساحرة.

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن السياحة الداخلية أنعشت مدينة رأس سدر لليوم الثاني على التوالي، بعد توافد آلاف المواطنين على المنتجعات والقرى السياحية، منذ بداية إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم الجمعة، أن الفنادق والمنتجعات السياحية التي تستقبل السياح بمدينة رأس سدر، حاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، للتشغيل طبقًا للضوابط والشروط التي وضعتها وزارة الصحة، لمجابهة فيروس كورونا، ويجرى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية من قبل لجان متخصصة.

لجان للمرور على القرى والمنتجعات السياحية لمتابعة الإجراءات الاحترازية

ومن جانبه؛ قال علي حماده رئيس مدينة رأس سدر، إنه جرى تشكيل لجنة تضم أعضاء من مجلس المدينة، والإدارة الصحية، للمرور على القرى والمنتجعات السياحية، لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي يجري تطبيقها، وغلق حمامات السباحة التي توجد بها تكدس، والتأكد من عمل الفنادق بنسبة الـ 50 % من الطاقة الاستيعابية، طبقًا لقرار وزارة السياحة والآثار، ووزارة الصحة.

وأكد رئيس المدينة في تصريح له اليوم، استمرار غلق الشواطئ العامة، وتمركز قوات أمنية على مداخلها لمنع دخول المواطنين إليها، وشن حملات دورية لمتابعتها على مدار اليوم.

وأشار «حماده» إلى أنه جرى شن حملات لرفع المخلفات، وتنظيف الطرق الرئيسية والفرعية، حتى تظهر المدينة بالمظهر اللائق أمام روادها، لافتًا إلى أنه جرى رفع نحو 120 طنا من المخلفات، خلال حملات النظافة التي جرى شنها قبل عيد الفطر المبارك، باستخدام كل معدات الحملة بمجلس المدينة.

وأوضح رئيس مدينة رأس سدر أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بكل القطاعات الخدمية بالمدينة، لتوفير جميع الخدمات من مياه وسلع غذائية وغيرها للمدينة، لاستيعاب الزيادة الوافدة للمحافظة، خاصة وأن الموسم السياحي الصيفي في بدايته.