«أنا أقدر».. مبادرة متحف شرم الشيخ لتنشيط السياحة بجنوب سيناء

أعلن متحف شرم الشيخ عن انطلاق مبادرة لتنشيط السياحة في جنوب سيناء، بعنوان «أنا أقدر»، تحت إشراف فريق عمل المتحف، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

المبادرة تهدف إلى زيادة الوعي الأثري للشباب

وقال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن الهدف من المبادرة هو تنشيط السياحة بمحافظة جنوب سيناء، وزيادة الوعي الأثري للشباب، وربطهم بالمقتنيات الأثرية، التي تعبر عن تاريخ أجدادهم، وذلك من خلال العمل التطوعي الذي يقوم به شباب المحافظة، بالتزامن مع اليوم العالمي للمتاحف، المقرر الاحتفال به يوم 18 من شهر مايو الجاري.

تدريب طلاب المدارس على الإرشاد السياحي

وأوضح مدير متحف شرم الشيخ، في تصريح له اليوم الأحد، أن الأثريين بالمتحف قاموا بتدريب عدد من طلاب المدارس على الإرشاد السياحي، من خلال جولة إرشادية داخل صالات العرض المتحفي، ليتعرفوا من خلالها على أبرز المقتنيات الفريدة المعروضة بمتحف شرم الشيخ.

وأكد مدير المتحف أن هؤلاء الطلاب قاموا بعمل محاكاة لمهنة المرشد السياحي داخل المتحف، وجرى إسناد لكل طالب مهمة الشرح لزائرين مختلفين من رواد المتحف بلغات مختلفة، مثل اللغة الإنجليزية والروسية، وكذلك اللغة الإيطالية وغيرها.

وأشار إلى أن الطلاب، الذي شاركوا في المبادرة، أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في تلك المبادرة، كما جرى إعداد فيديو خاص متميز لهذه المبادرة، يوضح الأداء المتميز الذي قام به الطلاب خلال شرح وتوضيح العروض المتحفية للزائرين.

متحف شرم الشيخ الدولي وجه سياحية جديدة

ويُعد متحف شرم الشيخ الدولي وجهة سياحية جديدة جرى اضافتها للمقاصد السياحية التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ، وجرى إقامته بهدف استقطاب أكبر عدد من السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف جنسيات العالم.

وبدأ العمل في تنفيذ المشروع منذ عام 2003، ولكن توقف العمل به في عام 2011، لعدم توافر التمويل اللازم لاستكمال مراحل التنفيذ، وجرى استأنف العمل بالمتحف مرة أخرى في عام 2018، تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعطاء إشارة البدء في استكمال تنفيذ المشروع الذي توقف لمدة 8 سنوات.

وأقيم المتحف على مساحة 192 ألف متر مربع، أي ما يعادل حوالي 38 فداناً، وتبلغ مساحة الإنشاءات به 25 ألف و709 أمتار مربعة، أي ما يعادل نحو 14% من مساحته، والباقي مساحات خضراء، وأماكن لانتظار السيارات وساحات عرض مفتوحة، وتم تنفيذ المتحف على مرحلتين، جرى الانتهاء من المرحلة الأولى، والتي افتتحها الرئيس السيسي مؤخراً، بتكلفة تقدر بنحو 812 مليون جنيه.

ويضم المتحف 7 قاعات للعرض، ولاند سكيب، ومناطق خدمات عبارة عن بازارات، ومطاعم، ومناطق ترفيهية، وقاعات سينما، وقاعة مؤتمرات تسع استقبال نحو 1000 شخص، بالإضافة للمكتبات للأطفال والكبار واستراحات، ومنطقة عرض خارجية، ومنطقة النافورة، ومتاجر الحِرف الأثرية، ومسرحًا مكشوفًا، ومبنى استراحة الموظفين والأمن الداخلي.

ويحوي متحف شرم الشيخ الدولي نحو 5200 قطعة أثرية، إلى جانب تماثيل نادرة وعدد من القطع الأثرية النادرة في العالم، ترجع إلى كافة العصور التاريخية التي مرت بها مصر، بداية من العصر الفرعوني وحتى العصر الحديث.