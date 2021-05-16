أسعار قماش الستائر: متر القطيفة الجاهز يبدأ من 80 جنيها

يتزامن مع بدايات فصل الربيع والصيف، إقبال كثيرين على فرش شقة الزوجية استعدادًا لموسم الزواج والذي يكثر خلال هذه الفترة، إذ تبدأ العرائس في البحث عن أسعار قماش الستائر والتنجيد وخلافه من الأقمشة المختلفة.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» متوسط أسعار قماش الستائر 2021 في الأسواق والتي تنوعت بين الستان والحرير والقطيفة وذلك على النحو التالي:

أسعار قماش الستائر

- سعر الستارة القطيفة ألوان: مختلفة تبدأ من 150 جنيهًا للستارة الـ2 متر.

- أسعار ستائر التولي: 80 جنيهًا.

- سعر ستارة سوفت ألوان مختلفة: تبدأ من 75 جنيه للستار المتر عرض عرضين.

- أسعار ستائر الشيفون: يبدأ من 35 جنيهًا للمتر.

- أسعار الستائر البلاك أوت سادة: 90 جنيهًا طبقتين العرض عرضين.

- سعر ستائر بلاك أوت مطبوع ألوان مختلفة عرض عرضين: 130 جنيهًا.

- سعر ستائر حجور: 70 جنيهًا للمتر.

- سعر ستائر تريجير العرض عرضين: تبدأ من 85 جنيهًا.

- سعر قماش ستائر البلكونة: يبدأ من 25 جنيهًا.

- أسعار تفصيل الستائر وتركيب الحلقات يبدأ من 20 جنيه للمتر.

- أسعار ستائر قطيفة جاهزة: تبدأ من 80 جنيهًا للمتر.

- أسعار ستائر حرير: تبدأ من 90 جنيهًا للمتر ألوان مختلفة.

- سعر ستارة بلكونة قماش ثقيل خشن: يبدأ من 25 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الموبيليا

ومع نهاية شهر أبريل ارتفعت أسعار الموبيليات بنسبة 20% تأثرًا بالزيادة التي طرأت على الأخشاب، ما رفع متوسط سعر غرفة النوم إلى 40 ألف جنيه.

وفي تصريح سابق لمحسن التاجوري وكيل الشعبة العامة للأخشاب بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إنّ أسعار الموبيليا ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الحالية، مضيفًا أن أسعار ألواح الأخشاب التي يتم العمل عليها لصناعة الأثاث ارتفعت بنسبة تتراوح من 15% إلى 20%، وذلك نظرًا للظروف الحالية التي يمر بها العالم خاصة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».