لو هتتجوز قريب.. أسعار أقمشة الستائر في الأسواق و"القطيفة" بـ95 جنيه

يُقبل الكثير على فرش وتجهيز منازل الزوجية خلال الفترة الحالية، حيث موسم الزواج الذي يبدأ في بداية العام الجديد، ما يجعل البعض يبحث عن أسعار الأقمشة المستخدمة في الستائر.

وتقدم "الوطن" لقراءها في إطار الخدمات اليومية التي تعرضها على مدار الساعة أسعار الأقمسة وخاماتها، وفقًا لمُصمم الستائر عبدالرحمن عوض لـ"الوطن" .

أنواع وأسعار الستائر

القطيفة

يصل سعر العرض الواحد إلى 95 جنيهًا.

التولي

بدأ سعر التول من 80 إلى 250 جنيه حسب درجة جودة القماش.

سوفت

يصل سعر "العرض عرضين" إلى 75 جنيهًا.

الشيفون

يبدأ سعر "العرض عرضين" من 35 إلى 45 جنيهًا.

بلاك أوت سادة

يبدأ السعر من 85 إلى 120 جنيهًا لـ"العرض عرضين".

بلاك أوت مطبوع

يصل سعر "العرض عرضين" إلى 130 جنيهًا.

قماش ستائر البلكونة

يصل سعر المتر إلى 25 جنيهًا.

حجور

يصل سعر العرض الواحد إلى 70 جنيهًا.

تريجير

يبدأ سعر "العرض عرضين" من 90 إلى 100جنيهًا.

إعادة فتح قاعات الأفراح

6 أشهر من المعاناة مع جائحة كورونا، عكّرت صفو المقبلين على الزواج في مصر، بين حفلات زفاف "على الضيق"، وتأجيل ليلة العمر، قبل أن تزف الحكومة بشرى سارة لهم بعودة فتح القاعات بضوابط محددة.

وقررت رئاسة مجلس الوزراء السماح باستئناف إقامة الأفراح مرة أخرى بالأماكن المكشوفة، بدءا من الاثنين 21 سبتمبر الماضي، وذلك بحد أقصى 300 فرد، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ضمن حزمة من القرارات الأخرى للتعايش مع الفيروس.

وبعد اضطرار المقبلين على الزفاف لتأجيل زفافهم حتى استئناف إقامتها مرة أخرى، يبدأ استعدادهم لتحديد موعد الزفاف، وتبدأ رحلة البحث عن اختيار أماكن مميزة للزفاف، وأسعار جلسات التصوير، وأسعار تجميل العروس، وأماكن "الفوتوسيشن"، وأسعار إيجارات سيارة الزفاف، وغيرها كأسعار الستائر.