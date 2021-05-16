مشاري بن راشد العفاسي: ينبغي أن تكون القدس قضية لكل إنسان

أعلن الشيخ الكويتي مشاري بن راشد العفاسي، إمام المسجد الكبير وخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، تضامنه مع القضية الفلسطينية، منددًا بممارسات الاحتلال الإسرائيلي للآراضي الفلسطينية، وداعيًا بأن تكون القدس قضية كل مسلم، بل وكل إنسان.

«العفاسي»: «القدس قضية لكل إنسان»

ونشر «العفاسي» مجموعة من الصور عن أشكل العنف الأسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين، وعلّق عليها على موقع التغريدات «تويتر»: «قبل أكثر من ثلاثين عامًا، قطع زعماء العالم على أنفسهم التزامًا تاريخيًا تجاه أطفال العالم، من خلال اعتمادهم اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وجعلها جزءا من الاتفاق الدولي لذا ينبغي أن تكون القدس قضية لكل إنسان فضلاً عن كونها قضية لكل مسلم ضد المحتل والقاتل والمغتصب السارق».

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وكانت أعلنت وزارة الصحة في غزة، ظهر اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 202 شهيد و5588 جريحًا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن عدد شهداء قطاع غزة قد ارتفع إلى 181 شهيدا، بينهم 52 طفلا، و31 سيدة، فيما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية إلى 21 شهيدا، بينهم طفل ليكون الإجمالي 202.

وأشارت، إلى أنَّ المصابين بفعل القصف الحربي والمدفعي العنيف منذ نحو أسبوع على قطاع غزة قد بلغ 1225، فيما وصل عدد المصابين من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس إلى 4363 جريحًا، والعدد يشمل الإصابات التي تمّ التعامل معها ميدانيا والتي نقلت لمراكز العلاج المختلفة.

ومن جانبه، قال مأمون عباسي، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريحات تلفزيونية، إنَّ الأوضاع بفلسطين مشتعلة والاشتباكات دائمة ومستمرة منذ الأسابيع الماضية بالقدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وبدأت الأمور بالقدس، وعملت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني على إسعاف الجرحى بسرعة ممكنة، وتمّ التعامل مع أعداد كبيرة من المصابين من القدس، وانتقلت الأمور للضفة الغربية حيث تم التعامل مع مئات الحالات المصابة من الضفة الغربية، وكان العديد منها يحتاج للنقل للمستشفيات.