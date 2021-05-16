توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حرارة ورياح على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة، في الفترة من يوم غدِ الاثنين الموافق 17 مايو الحالي، حتى يوم الأربعاء الموافق 19 من نفس الشهر.

ويتوقع الخبراء أن يسود نهارًا طقس حار على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فيما يسود ليلًا طقس طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضاف الخبراء أنّه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتنحصر الأربعاء على جنوب سيناء وشمال الصعيد فقط.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 17 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 18 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 19 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.