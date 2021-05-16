مصر تؤكد تضامنها مع الفلسطينيين: قضيتهم ستظل القضية الرئيسية في الشرق الأوسط

التقى السفير طارق طايل رئيس بعثة مصر في رام الله، اليوم، مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، حيث نقل خلال اللقاء رسالة تضامُن من مصر، حكومةً وشعباً، للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

واستعرض السفير المصري، خلال اللقاء جهود القاهرة الحثيثة مع الأطراف المختلفة والمجتمع الدولي للتهدئة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، وكذلك الحيلولة دون تكرار المواجهات في القدس والضفة الغربية.

واستعرض «طايل»، كذلك الترتيبات المصرية على المستوييّن الحكومي والمجتمع المدني لتقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين بقطاع غزة وتخفيف معاناتهم.

كما أوضح «طايل»، أنَّ الأحداث الحالية إنما تثبت أن القضية الفلسطينية تظل القضية الرئيسية بالشرق الأوسط، مؤكّداً وجود حالة ملحة لوقف إطلاق النار، ثم انخراط المجتمع الدولى فى أسرع وقت ممكن لإطلاق مفاوضات سلام جادة على أساس حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، وآخرها قرار 2334.

من جهته، أشاد أشتيه، بالجهود المصرية على كافة الأصعدة وأعرب عن تقدير فلسطين، حكومةً وشعباً، للمواقف المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، أمس، إلى 209 شهداء و5588 جريحًا.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، في بيان، أنَّ عدد شهداء قطاع غزة قد ارتفع إلى 188 شهيدا، بينهم 52 طفلا، و31 سيدة، فيما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية إلى 21 شهيدا، بينهم طفل ليكون الإجمالي 202.

وأشارت إلى أنَّ المصابين بفعل القصف الحربي والمدفعي العنيف منذ نحو أسبوع على قطاع غزة قد بلغ 1225، فيما وصل عدد المصابين من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس إلى 4363 جريحًا. والعدد يشمل الإصابات التي تمّ التعامل معها ميدانيا والتي نقلت لمراكز العلاج المختلفة.

وكثف الاحتلال الإسرائيلي ضرباته على قطاع غزة خلال مساء أمس الأول، حيث قادت 200 طائرة حربية الهجمات على غزة تحت إشراف مباشر من وزير دفاع الاحتلال بيني جانتس.