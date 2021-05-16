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مصرع طفل وإصابة 3 أشخاص في حادث بجنوب سيناء

كتب:

حماده الشوادفي
04:55 م | الأحد 16 مايو 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقي طفل مصرعه وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد.

تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغاً من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم «829 س ر ج»، على الطريق الدولي الجديد، على بعد 10 كيلومترات من منطقة سهل القاع، في نطاق مدينة الطور، باتجاه مفارق سانت كاترين.

وأسفر الحادث عن مصرع طفل يُدعى «عبد الرحمن أمين حسين»، 8 سنوات، في مكان الحادث، وإصابة كل من «أمين حسين بهجت»، 39 سنة، و«سارة محمود خطاب»، 32 سنة، و«ناهد أمين حسين»، 12 سنة، وجميعهم من محافظة القاهرة.

وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبو رديس المركزي، وإخلاء موقع الحادث، وتحرير محضر للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

 

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