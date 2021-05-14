«مرور جنوب سيناء» توزع كتيبات توعية على المواطنين في العيد «صور»

شنت إدارة مرور جنوب سيناء، اليوم الجمعة، حملات مرورية مكثفة على الطرق الرئيسية والدولية لضبط حركة المرور، في إطار استعدادات إدارة مرور جنوب سيناء لاستقبال عيد الفطر المبارك.

شن الحملات المرورية على الطرق السريعة

وقال العميد أحمد فتحي مدير إدارة مرور جنوب سيناء، إن هذه الحملات تنفيذًا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تحت إشراف وتوجيه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد الألفي مدير الأمن.

وأضاف أنه جرى شن الحملات المرورية على الطرق السريعة، وتكثيف التواجد الفعّال، والدفع بسيارات الإغاثة لمواجهة أي أعطال، وتكثيف حملات الرادار، للالتزام بالسرعات المقررة قانونًيًا منعنًا لحدوث حوادث، وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، إضافة إلى حملات الكشف عن الإطارات وحملات إزالة الإشغالات.

توزيع باقات الورد على سائقي السيارات

وأكد مدير إدارة مرور جنوب سيناء في تصريح له اليوم، أن ضباط الإدارة والأفراد قاموا بتوزيع عدد من الكتيبات الإرشادية لتوعية المواطنين بأهمية تعليمات المرور والالتزام بها، بهدف الحفاظ على حياتهم من المخاطر، إضافة إلى توزيع باقات الورد على سائقي السيارات والمواطنين، احتفالًا بعيد الفطر المبارك مع تقديم التوعية اللازمة للسير على الطرق.

وأوضح العميد أحمد فتحي أن إدارة المرور عززت من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور، لمنع ظهور أي كثافات مرورية، والدفع بسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية على الطرق السريعة.

وأكد فتحي أن إدارة مرور جنوب سيناء، عقدت اجتماعًا مع الضباط والأفراد والمجندين، لوضع خطة استعدادات الإدارة لعيد الفطر لمبارك، وجرى توزيع الأدوار على الجميع، مع تغطية كل الطرق الدولية والرئيسية بجميع مدن المحافظة، على مدار 5 أيام.

وأهاب مدير إدارة مرور جنوب سيناء المواطنين ومرتادي المحافظة بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والتي تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.