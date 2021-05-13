ثقافة جنوب سيناء تتظم حفلا فنيا بمدينة الطور احتفالا بالعيد

نظمت ثقافة جنوب سيناء، اليوم الخميس، حفلًا في أول أيام عيد الفطر المبارك، بالمسرح المكشوف بمقصد العائلة على كورنيش مدينة الطور، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء هشام الطويل سكرتير مساعد المحافظة، وأحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء، وأحمد عبد العظيم، رئيس مدينة الطور.

فرقة الإنشاد الديني تحيي الحفل

وأحيا الحفل فرقة الإنشاد الديني بمدينة الطور، وبعض المواهب من أبناء جنوب سيناء، وتضمن الحفل فقرة للغة الإشارة للصم والبكم.

وقدم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، التهنئة لمواطني جنوب سيناء، مؤكدًا أن هذا الحفل يعد الأول على المسرح المكشوف بمقصد العائلة، ومن المقرر أن تقام عليه العديد من الحفلات خلال الفترة المقبلة.

تطوير المسرح المكشوف الكبير بمدينة الطور بتكلفة تتخطى الـ 30 مليون جنيه

وأوضح المحافظ أنه من المقرر أن يجرى تطوير المسرح المكشوف الكبير بمدينة الطور بتكلفة تتخطى الـ 30 مليون جنيه، ليستوعب نحو 3 آلاف كرسي للمشاهدين، ومجهز بكل التجهيزات، وإنشاء مسرح مزود بأعلى الوسائل التكنولوجية، يتضمن غرفة لتغيير الملابس، وحمامات، ومباني إدارية، ومن المقرر أن تقام عليه حفلات خلال الأعياد واحتفالات المحافظة، ويحيها كبار الفنانين مثل محمد منير، وهاني شاكر.

وأضاف أنه سيجرى تطوير المنطقة التي تحيط بالمسرح المكشوف الكبير، من إضاءة محيطة، وتركيب مظلات، ومقاعد، ولاندسكيب.

وفي نهاية كلمته؛ ناشد محافظ جنوب سيناء المواطنين بالحفاظ على الممتلكات العامة، لكونها ملك لهم، وجرى إقامتها لخدمتهم ولتكون متنفسا للجميع، خاصة وأن المدينة عانت لسنوات من الإهمال.

وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، خاصة وأن هذه الفترة تتطلب تكاتف الجميع، حتى نعبر الأزمة بأقل الخسائر.