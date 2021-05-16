مع التطبيق التجريبي.. 3 جهات مسؤولة عن استلام رسوم تراخيص البناء الجديدة

مع بداية التطبيق التجريبي لاشتراطات البناء الجديدة، والذي يمتد لمدة شهرين، يتساءل عدد من المواطنين الراغبين في البناء، عن الجهات المسؤولة عن استلام رسوم تراخيص البناء الجديدة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» الجهات المسؤولة عن استلام رسوم الحصول على تراخيص البناء الجديدة، وفقا للاشتراطات الجديدة للبناء.

الجهات المسؤولة عن استلام رسوم تراخيص البناء الجديدة

1- المحليات ممثلة في المراكز التكنولوجية.

2- المهندس أو المكتب الهندسي، وذلك مقابل إعداد ملف الترخيص والإشراف على التنفيذ طبقا للاشتراطات البنائية.

3- الجامعات وذلك مقابل مراجعة الترخيص.

وتسعى الدولة جاهدة، للقضاء على البناء المخالف والعشوائي، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لذلك قامت بوضع اشتراطات البناء الجديدة، في محاولة لضبط حركة العمران، داخل المدن، وستطبق تلك الاشتراطات لتراخيص البناء على المدن المصرية خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن البدء في تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين.

أما التطبيق في باقي المدن المصرية سيبدأ 1 من يوليو المقبل. على أن يتم استكمال أعمال البناء، للرخص السارية التي تم وقفها وتم فحصها من اللجان المختصة ووُجدت مطابقة بداية من 15 إبريل 2020.

تتمثل تراخيص البناء لعام 2021، في أن ارتفاع العقار سيحدده عرض الشارع، وطبيعة المنطقة، ولن يسمح بالأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان.

كما يعد طلاء واجهات العقار شرط أساسي في الترخيص، بالإضافة إلى توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع.

كما تحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، ولا تسري هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وﻻ تسري على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.