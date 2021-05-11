تعرف على.. 3 ممنوعات فى تراخيص البناء الجديدة

مع بدء الأسبوع الثانى لفتح باب تلقى طلبات تراخيص البناء وفق الاشتراطات الجديدة فى 27 حى ومدينة على مستوى الجمهورية كتطبيق تجريبى لمدة شهرين يتم بعدها يتم فتح باب رخص البناء فى كل أحياء ومدن الجمهورية أول يوليو المقبل، رصدت «الوطن» 3 ممنوعات فى رخص البناء الجديدة وفق الاشتراطات البنائية الجديدة حيث أنه غير مسموح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمباني السكنية، وأيضا تغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني.

اشتراطات البناء

وتضمنت اشتراطات البناء الجديدة ألا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر، و الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد إلى 4200 مترمربع، ويتم دفع رسوم التراخيص بالمركز التكنولوجي وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بلا أي تغيير.

كما يتم دفع 1000 جنيه إضافية لعمل شهادة المطابقة وخطابات المرافق المؤمنة، ويستثنى من اشتراطات البناء الجديدة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة مثل سكن لكل المصريين، والإسكان الاجتماعي، والمدارس، والمستشفيات، وغيرها بالإضافة إلى الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأراضي القوات المسلحة، فضلاً عن المحاور الرئيسية بالمدن التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط .

وفيما يتعلق بتكلفة أعمال استخراج التصميمات والإشراف على التنفيذ من نقابة المهندسين والجامعات فهى تتحدد وفق مساحة الأرضى: ففى حال بلوغ مساحة الأرضي 200م2 فإن مساحة الدور تصبح 140م2 وإجمالي مسطحات 700 م2، سوف تكون تكلفة تراخيص كل متر مسطح بنحو: 35 جنيهاً أتعاب التصميم، و32 جنيهاً أتعاب الإشراف، و8.75 جنيه أتعاب الجامعة لمراجعة التراخيص.

أما مساحة الأرضي 400م2، أي مساحة الدور 280م2، بإجمالي مسطحات 1400م2، تتمثل تكاليفها لكل متر مسطح في 30 جنيهاً أتعاب التصميم، و26 جنيهاً أتعاب الإشراف، و7.5 جنيه أتعاب الجامعة لمراجعة التراخيص.

شهادة صلاحية

وتضمنت الاشتراطات أنه فى حال إتمام عملية البناء، يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبنى للإشغال للمركز التكنولوجي والذي يتولى معاينة الأعمال المنفذة، وحال المطابقة يقوم بمنح المواطن خطابات إلى جهات المرافق المختلفة.