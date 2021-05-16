استعدادات أمنية لتأمين مباراة بيراميدز وأنيمبا النيجيري في الكونفدرالية

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة بيراميدز وأنيمبا النيجيري في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد الدفاع الجوي في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتؤمّن الأطقم الأمنية التابعة للشركة الأفريقية للأمن والحراسة المباراة عن طريق الدوائر الأمنية، فيما تم تشكيل غرفة عمليات لتشديد الإجراءات الأمنية التي من المنتظر أن تشهد تأمين محيط استاد الدفاع الجوي، ومحيط ملعب المباراة والمدرجات والمقصورة الرئيسية وغرف تغيير الملابس وملاعب التدريب وقاعة المؤتمرات الصحفية، كما تم تشكيل فريق أمني على أعلى مستوى لحماية طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة.

ودفعت الأفريقية بوحدة مدربة من كلاب الحراسة للاستعانة بها في تفتيش السيارات وإحكام السيطرة الأمنية على مجريات الأحداث أثناء المباراة.