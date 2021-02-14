بيراميدز يشكو من «تعتيم» راسينج كلوب على مباراة الكونفدرالية

أبدت بعثة نادي بيراميدز اعتراضها الشديد وتعجبها من قرارات إدارة نادي راسينج كلوب أبيدجان بعدم إذاعة مباراة الفريقين والمحدد لها السادسة من مساء اليوم الأحد باستاد إيبمبي بالعاصمة الإيفوارية، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وإصرارها على عدم بث اللقاء.

وشددت البعثة على أن النادي الإيفواري رفض كذلك أي محاولات من نادي بيراميدز لإنتاج المباراة وتصويرها وإذاعتها للجمهور المصري، كما رفض في ذات الوقت حتى فكرة تصوير المباراة من جانب الجهاز الفني بكاميرا شخصية لاستخدامها في أمور التحليل الفني قبل مواجهة الإياب في القاهرة المحدد لها يوم 21 فبراير الجاري.

وتقدمت بعثة نادي بيراميدز حسبما نشرت المنظومة الإعلامية للنادي، باعتراض وشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على تصرفات مسؤولي راسينج كلوب ورفضهم القاطع بث المباراة أو تصويرها، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام.

كما أبدى النادي تعجبه من عدم وصول مراقب المباراة إلى كوت ديفوار للقيام بعمله في متابعة اللقاء لأسباب غير معلومة، وسيكون حكم المباراة النيجيري كوادري إيديمبي هو المسؤول عن كل شيء لعدم وصول المراقب، ما يثير علامات استفهام أخرى كبيرة حول ما يحدث قبل المباراة.

وأظهرت المسحة الرسمية التي أجرتها بعثة فريق نادي بيراميدز في كوت ديفوار، سلبية مسحة جميع أفراد البعثة، استعدادا لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأجرت البعثة مسحتها الرسمية بالأمس في مقر فندق الإقامة بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، وجاءت نتيجتها سلبية بالكامل لجميع أفرادها.

دروجبا يرحب ببعثة بيراميدز في كوت ديفوارفي سياق أخر، رحب أسطورة كرة القدم الإيفوارية والهداف التاريخي لمنتخب كوت ديفوار ديديه دروجبا ببعثة فريق نادي بيراميدز المتواجدة حاليا في مدينة أبيدجان العاصمة، استعدادا لخوض مباراة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واطمأن الأسطورة الإيفوارية من المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز ورئيس البعثة في كوت ديفوار، على الفريق ورحب ببعثة بيراميدز في كوت ديفوار، وما إذا كان الفريق يحتاج لأي شيء خلال وجوده في أبيدجان، وموضحا سعادته البالغة بوجود بعثة بيراميدز في كوت ديفوار، مؤكدا حرصه على متابعة المباراة.

يأتي ذلك في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع الأسطورة دروجبا بالمهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز.