خدمات تعود للعمل أمام المواطنين اعتبارا من الغد.. منها البنوك والبريد

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إجازة عيد الفطر المبارك ستكون من يوم الأربعاء 12 مايو وتستمر حتى اليوم الأحد 16 مايو، أي 5 أيام، ولفت إلى أنه سيتم غلق الشواطئ والمتنزهات وحوكمة «تحجيم» لحركة الحافلات في العيد، وحظر إقامة أي احتفالات أو فعاليات طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لمدة أسبوعين، وترصد «الوطن» في هذا الصدد الخدمات والمصالح التي تباشر عملها أمام المواطنين اعتباراً من الغد، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المقررة.

المصالح والخدمات التي تستأنف عملها غدا

ـ البنوك.

ـ مكاتب البريد.

ـ الشهر العقاري.

ـ السجل المدني.

ـ المرور.

ـ البورصة.

ـ التموين.

ـ المصرية للاتصال.

موعد انتهاء إجازة العيد

منحت إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة من الأربعاء الموافق 12 مايو حتى الأحد 16 مايو، أي 5 أيام، على أن تنتهي اليوم.

وتضمنت قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإجراءات عيد الفطر المبارك تطبيق مجموعة من الإجراءات اعتبارًا من 6 مايو لمدة أسبوعين وتستمر حتى 21 مايو، منها مواعيد غلق المحال والمقاهي والكافتيريات والمطاعم والسينمات وما يماثلها اعتبارًا من التاسعة مساء للحد من التزاحم الكبير في هذه المناطق، على أن يتم السماح بتوصيل الديليفري للمنازل عبر المطاعم والمأكولات والمشروبات عبر «الديلفري» بعد الغلق، وفقًا لما يلي:

حظر الحفلات في النوادي والفنادق

ولفت إلى حظر أي اجتماعات أو مؤتمرات أو فعاليات أو حفلات في أي منشآت سواء كانت نوادي اجتماعية أو مطاعم أو منشآت فندقية، مع السماح بعقد صلاة العيد في نفس المساجد والمنشآت الدينية المصرح لها حاليًا بإقامة صلاة الجمعة، بنفس الإجراءات الاحترازية والشروط.

غلق الشواطئ والحدائق

وأوضح أنه سيتم الغلق التام للشواطئ والمتنزهات والحدائق، وحوكمة لحركة الحافلات في العيد، مع سريان وسائل النقل العادية بشكل طبيعي، وذلك لمدة أسبوعين، على أن تنتهي في 16 مايو الجاري.

وطالب مجلس الوزراء المواطنين بتحمل المسئولية باتباع كل الإجراءات الاحترازية، وتجنب أماكن التجمعات، والعمل على أخذ اللقاح الذي توفره الدولة بالمجان، مشيرًا إلى أن الدولة توفر الأدوية بالمجان أيضًا في مؤسساتها العلاجية.