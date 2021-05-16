«فوكسهول» تعلن عن مواصفات مركبة COMBO-E الكهربائية كليا

أعلنت شركة فوكسهول عن ومواصفات مركبة COMBO-E الكهربائية الجديدة كليًا، وتأتي المركبة بمقصورة فسيحة وعملية للغاية مع نمط حياة عائلي، وهي واحدة من عدد قليل جدًا من السيارات الكهربائية بالكامل من نوعها في السوق.

وتتميز Combo-e Life ببطارية ليثيوم أيون بقوة 50 كيلو وات في الساعة ومحرك كهربائي بقوة 100 كيلو وات يولد قوة 136 حصانًا ينتج عزم دوران يبلغ 260 نيوتن متر، وقادر على الوصول إلى 174 ميلاً من شحنة واحدة، كما تدعم المركبة الشحن السريع ويصل إلى 100 كيلو وات، ويستغرق الشحن بنسبة 80٪ في 30 دقيقة فقط.

تأتي جميع متغيرات Combo-e Life بشكل قياسي مع شاحن أحادي الطور بقدرة 7.4 كيلو وات، ومع شاحن اختياري ثلاثي الأطوار 11 كيلو وات متوفر أيضًا، وتتوافر السيارة بقدرة استيعاب ما يصل إلى سبعة أشخاص.

وتأتي جميع الموديلات قياسية مع عجلات معدنية مقاس 16 بوصة، وأبواب وصول جانبية منزلقة، ومصابيح LED تعمل في النهار مع مساعدة عالية الشعاع، وكاميرا رؤية خلفية بانورامية ومساحات زجاج أمامي أوتوماتيكية.

وتحصل طرازات SE أيضًا على مصدات بلون الهيكل وقوالب حماية جانبية بالإضافة إلى مرايا أبواب قابلة للضبط كهربائيًا وقابلة للطي.

في الداخل، تأتي جميع الفئات بشكل قياسي مع نظام الوسائط المتعددة من Vauxhall مع شاشة ملونة تعمل باللمس قياس 8 بوصات، وApple CarPlay وAndroid Auto.

كما تم تضمين Vauxhall Connect، والذي يسمح للسائقين بالوصول إلى معلومات السيارة وحالة الشحن وتحديثات حركة المرور أثناء التنقل.

وتأتي Combo-e Life بشكل قياسي مع مستوى عالٍ من السلامة وميزة مساعدة السائق، بما في ذلك مستشعرات وقوف السيارات الخلفية وكاميرا الرؤية الخلفية البانورامية، وفرملة الطوارئ التلقائية مع اكتشاف المشاة، والتحكم في السرعة مع السرعة المحدودة والتعرف على إشارة السرعة.