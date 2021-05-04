بمميزات أمان جديدة.. «أوبل» تطلق الجيل الجديد من «أسترا هاتش باك»

أطلقت شركة السيارات الألمانية، أول لطراز الجديد من «أوبل أستر» هاتش باك بتحديثات عدة في السيارة عن الطراز القديم في مختلف أجزاء السيارة.

وتعمل «أوبل»، على جعل «Astra» متعددة الاستخدامات وذات كفاءة عالية أكثر أمانًا وأكثر أناقة شامل كليًا، ومظهر رائع، إضافة إلى العديد من ميزات الأمان والراحة.

وتتألق «هاتشباك واستيت» مع عجلات مقاس 16 بوصة ثنائية الأضلاع باللون الرمادي التقني؛ وتأتي Sports Tourer أيضًا مع قضبان سقف فضية اللون.

وفي المقصورة الداخلية، يمكن للسائق والراكب الأمامي أن يشعروا بالراحة على مقاعد قابلة للتعديل من نسيج أسود جلد فاخر، وتبرز الزخرفة باللون الأسود والإضاءة المحيطة للأبواب الأمامية مظهر عالي الجودة.

وتحتوي أيضًا على العديد من الميزات التقنية على متنها والتي تجعل القيادة أكثر أمانًا واسترخاء وراحة، وتتضمن المصابيح الأمامية LED القياسية مع الضوء العالي المساعد وكشف الأنفاق، إضافة إلى المعدات مثل مستشعر المطر ومرآة الرؤية الخلفية التعتيم التلقائي، التي توفر رؤية مثالية حتى في الظلام.

يأتي ذلك إضافة إلى أنظمة المساعدة المدعومة بالكاميرا الأمامية، مثل تنبيه الاصطدام الأمامي مع الفرملة التلقائية للطوارئ ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار تمنع خطر الاصطدامات.

كما يمكن تنظيم درجة الحرارة الداخلية بشكل فردي للسائق والراكب الأمامي بشكل قياسي عبر نظام التحكم التلقائي بالمناخ ثنائي المنطقة.

ويمكن تحديث أسترا ذات الخمسة أبواب بمساعدة حزم التكنولوجيا الإضافية، وتقدم حزم المساعدة ميزات أمان مثل مساعد ركن السيارة الأوتوماتيكي بما في ذلك مساعد ركن السيارة للأمام والخلف.

وتعتبر شركة «أوبل» شركة ألمانية الأصل لإنتاج السيارات والمحركات، وقد أسست عن طريق شخص يدعى آدم أوبل، وتمّ إطلاق اسم الشركة باسم صاحبها.