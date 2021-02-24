أسعار ومواصفات سيارات «أوبل 2021»: سيدان وSUV

تتوافر الطرز المختلفة للعلامة التجارية «أوبل» للسيارات الملاكي ما بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدامات والعائلية، موديل العام الجاري 2021، داخل السوق ضمن فئات سعرية وتجهيزات وإمكانيات مختلفة لوسائل الأمان وعوامل الترفيه داخل مقصورة السيارة.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» مواصفات وأسعار سيارات «أوبل» داخل السوق المحلي المصري.

أوبل أسترا

تم طرح الموديل الجديد من السيارة ضمن فئة سيارات الصالون (السيدان) داخل السوق المحلي، بفئة واحدة يصل سعرها إلى 320 ألف جنيه.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1.4 لتر 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 140 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من حالة الثبات حتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 10.2 ثانية، وتستهلك متوسط 6.4 لتر لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

وتأتي السيارة بأبعاد 4658 مم طول، و1814 مم عرض، و1500 ارتفاع، وتصل سعة الصندوق الخلفي 460 لتر؛ وتأتي مزودة بعدة تجهيزات للأمان منها وسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني EBD، وبرنامج التوازن الالكتروني ESP، ونظام مساعدة صعود المرتفعات، و فرامل يد كهربائية، نظام ركن ذكي، مثبت سرعة.

أوبل كروس لاند

وتتوافر السيارة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» بفئتين مختلفتين في التجهيزات، ويصل سعر الأولى منها موديل 2021 إلى 335 ألف جنيه، والثانية بسعر 365 ألف جنيه.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.2 لتر 1200 سي سي تيربو، يولد قوة 110 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من حالة الثبات حتى سرعة الـ100كم/ ساعة، في غضون 11.8 ثانية، وتستهلك متوسط 5.4 لتر لقطع مسافة 100كم/ ساعة .

وتأتي السيارة بأبعاد 4211 مم طول، و1765 مم عرض، و1605 مم ارتفاع، وتصل سعة الصندوق الخلفي إلى 410 لترات؛ وتأتي مزودة بعدة تجهيزات منها وسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، نظام ذكي للركن، ومثبت سرعة، كاميرا خلفية.

أوبل جراند لاند

تدخل السيارة ضمن قائمة سيارات «أوبل» الرياضية متعددة الأستخدامات «SUV»، وتتوافر داخل السوق المحلي موديل العام 2021 بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى منها بسعر 455 ألف جنيه، والثانية بـ500 ألف جنيه، والثالثة بسعر 530 ألف جنيه.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ويولد قوة 163 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 9.4 ثانية، وتستهلك متوسط 7 لتر لقطع مسافة 100كم/ ساعة .

وتأتي السيارة بأبعاد 4477 مم طول، و1856 مم عرض، و1609 مم ارتفاع، وتصل سعة الصندوق الخلفي إلى 514 لترًا؛ وتأتي مزودة بعدة تجهيزات للأمان منها وسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع الفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام ضغط الاطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية، مثبت سرعة، مصابيح أمامية وخلفية مع إضاءة LED.