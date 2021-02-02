مواصفات وأسعار سيارة «أوبل أسترا» 2021: تبدأ بـ320 ألف جنيه

يحظى السوق المصري بالعديد من الماركات المختلفة من السيارات من جميع أنحاء العالم سواء الأوروبية أو الأمريكية أو الروسية أو اليابانية أو الصينية، لكن السيارات الألمانيه لها مكانة قوية لدى المستهلكين، بفضل طرحها العديد الطرازات في الفئة المتوسطة، والتي يسعى الكثيرين إلى شرائها بفضل ما تتمتع من ثبات على الطرق وخامات جيدة داخل السيارة.

وتأتي من ضمن تلك الشركات والتي تلقى إعجاب كبير هي شركة «أوبل»، والتي تطلق طرازين في السوق المصري، أبزهم «أوبل أسترا»، والتي تعتبر من أكثر السيارات مبيعًا، والتي تنتمي إلى فئة سيارات السيدان وتتميز بالتالي:

- تضم محركاً بسعة 1400 سي سي تربو.

- وقوة حصان ميكانيكي 140.

- أقصى عزم للدوران 200 نيوتن متر.

- عدد السلندار 4.

- تبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ساعة.

- تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم في 10.2 ثانية.

- مزودة بناقل سرعة أوتوماتيك بـ6 سرعات.

- تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 6.4 لتر من الوقود.

- بلد المنشأ للسيارة ألمانيا ويتم تجميعها في بولندا.

- تأتي السيارة في السوق المصري بفئية واحدة وسعرها 320.000 جنيه.

- تحتوي السيارة على 5 مقاعد، و5 أبواب، بما في ذلك الحقيبة الخلفية لها، والتي تتسع لـ460 لترًا.

- تمتلك السيارة خزان وقود بسعة 50 لترًا.

- تأتي السيارة بضمان 100 ألف كيلو أو 3 سنوات أيهما أقرب.

التجهيزات الداخليه في «أوبل أسترا»

- نوافذ كهربائية أمامية

- نوافذ كهربائية خلفية

- زجاج فاميه

- نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS.

- نظام إيموبليزر ضد السرقة

- وسادة هوائية للسائق

- نظام توزيع قوة الفرامل EBD

- سادة هوائية للركاب.