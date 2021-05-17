لو معاك محفظة إلكترونية.. إزاي تعمل سحب أو إيداع من أي ماكينة ATM؟

في ظل التحذيرات من فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد تزايد أعداد الإصابات خلال الفترة الحالية، اتجه العديد من المواطنين لاستخدام المحافظ الإلكترونية الخاصة بالبنوك وشركات الاتصالات، للتسهيل على العملاء إنجاز معاملاتهم المالية والمصرفية من المنزل بسهولة وأمان، دون الحاجة للذهاب إلى مقر البنك أو شركة الاتصالات تجنبًا للزحام.

ومن خلال المحفظة الإلكترونية يمكن لحامليها إيداع وسحب أموالهم من خلال ماكينات الـATM دون الحاجة إلى فتح حساب بالبنك التابع له الماكينة، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

خطوات السحب النقدي من ماكينة الصراف الآلي

- توجه لأقرب ماكينة صراف آلي تدعم خدمة المحافظ الإلكترونية بدون بطاقة.

- قم بفتح تطبيق المحفظة الخاصة بك.

- اختر الخدمات بدون بطاقة ثم اضغط على «سحب نقدي» من قائمة الخيارات من الصفحة الرئيسية.

- وفي نفس الوقت قم بإصدار أمر من المحفظة الإلكترونية بأنك على وشك سحب مبلغ من المال قم بتحديده وإدخال كلمة السر.

- سوف تستقبل رسالة على هاتفك المحمول تتضمن رقما سريا متغيرا صالحا للاستخدام لمرة واحدة فقط.

- ومن خلال ماكينة ATM ادخل رقم هاتفك المحمول المسجل عليه المحفظة ثم رقم OTP المتغير والذي حصلت عليه عبر تطبيق المحفظة الإلكترونية الخاصة بك.

- قم بإدخال المبلغ المراد سحبه، بنفس القيمة التي أدخلتها عبر تطبيق المحفظة قبل إدخال كلمة السر.

- بعد ذلك قم باستلام النقدية والإيصال من ماكينة الصراف الآلي.

خطوات الإيداع في ماكينة الصراف الآلي

وتتمثل خدمة الإيداع النقدي في ماكينات الصراف الآلي عبر تطبيق المحفظة الإلكترونية باتباع نفس الخطوات السابقة، ولكن يتم اختيار كلمة «إيداع» من الخيارات الموجودة بالماكينة بدلًا من كلمة «سحب»، ثم إدخال الرقم السري المتغير OTP وإيداع المبلغ المراد ثم استلام الإيصال.

كيفية إصدار محفظة إلكترونية

- الذهاب لأحد مقدمي الخدمة (من البنوك/شركات الاتصالات).

- تقديم رقمك القومي ورقم هاتفك المحمول (لمقدم الخدمة).

- سيتم تفعيل محفظتك الإلكترونية على الفور بمجرد تلقيك لرسالة نصية على هاتفك.