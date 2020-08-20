كل ما تريد معرفته عن المحفظة الإلكترونية البديلة لتذكرة المترو

يعد مترو الأنفاق من أكثر وسائل النقل استخداما، حيث يستقله يوميا ما يقرب من 5 ملايين شخص، لإجراء المشاوير اليومية الخاصة بهم أو الذهاب إلى العمل أو الدراسة، وخلال الأيام القليلة الماضية، تم تحريك أسعار تذاكر المترو، لترتفع سعر التذكرة لـ9 محطات لـ 5 جنيهات بدلا من 3، والتذكرة المخصصة للاستقلال حتى 16 محطة أصبحت 7 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، والتذكرة المخصصة لاستقلال أكثر من 16 محطة يصبح سعرها 10 جنيهات بدلا من 7 جنيهات.

ونظرا لتفضيل الكثيرين لاستخدام كارت المحفظة الإلكترونية بدلا من التذكرة، تستعرض "الوطن" تفاصيل كارت المحفظة الإلكترونية المقرر تعميمه لاحقا، كالتالي:

- يمكن الحصول عليه من مكاتب الاشتراكات دون الحاجة إلى اسم المشتري أو أختام جهة الدراسة أو العمل.

- يكون كارت المحفظة الإلكترونية صالحا للاستخدام لمدة 5 سنوات.

- يتم شحن كارت المحفظة الإلكترونية، ليبدأ مبلغ الشحن من 10 جنيهات وحتى 100 جنيه.

- يتم شراء الكارت بدون اسم لحامله حيث يمكن استخدامه بواسطة أكثر من شخص.

- يمكن شحن نفس الكارت لعدة مرات في حالة عدم تلف الكارت.

- تبلغ قيمة كارت المحفظة الإلكترونية 10 جنيهات، يتم دفعهم عند شرائه لأول مرة.

- يتم تحديد قيمة الرحلة لتوازي ثمنها بالتذاكر الورقية.