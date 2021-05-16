وزير الصحة السابق يكشف دعم الهلال الأحمر للفلسطينيين: إيدينا في إيديهم

سارعت مصر بتقديم كل سبل الدعم لفلسطين، في أزماتها المختلفة، آخرهم في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ الأسبوع الماضي، لذلك انتقل فريق من الهلال الأحمر لمعبر رفح بعد فتحه، لاستقبال الحالات الحرجة والحالات الإنسانية والمصابين من أهالي غزة.

الهلال الأحمر المصري ينقل متطوعيه لمعبر رفح

وقبل قليل، عقدت اللجنة التنفيذية لجمعية الهلال الأحمر المصري، اجتماعا برئاسة الوزيرة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر، وعضوية وزير الصحة السابق الدكتور عادل العدوي، والدكتور أيمن السعيد، وعلي مبارك ومحمد أبو المعاطي.

عادل العدوي: نستكمل دور الهلال الأحمر المصري في دعم فلسطين

وقال الدكتور عادل العدوي، لـ«الوطن»، إن الاجتماع جاء بعد قرار الحكومة بفتح معبر رفح اليوم، واستكمالا لدور الهلال الأحمر المصري التاريخي في دعم الأشقاء الفلسطينيين، خلال تلك الظروف الصعبة التي يواجهونها.

وأضاف العدوي أنه خلال اجتماع اليوم للجنة التنفيذية تم إقرار والتصديق على المساعدات التي سيقوم بها الهلال الأحمر لدعم المنكوبين والنازحين عند المعبر، بمساعدة هيئة الإسعاف المصرية ووزارة الصحة لنقل المصابين وفرز الاصابات وتقديم المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والدعم النفسي أيضا.

وأشار إلى أنه ضمن استعدادات الهلال الأحمر، كانت الأولوية لمواجهة فيروس كورونا بين الفلسطينيين، حيث تم توفير المطهرات والمعقمات والكمامات الطبية والأدوية الوقائية لكورونا، موضحا أنه خلال ذلك تم الارتكاز على فرع شمال سيناء للهلال الأحمر.

وتابع وزير الصحة السابق أنه تم إعداد المقر للهلال بالعريش لاستقبال المصابين والمنكوبين، مشددا على استمرار المتابعة لأوضاع المصابين القادمين عبر معبر رفح.

وأردف أنه تمت مناقشة آليات نقل المساعدات الإغاثية والطبية لدعم الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث تم تجهيز الشحنة رقم 2 من التجهيزات لنقلها إلى الهلال الفلسطيني شملت 2 طن من المستلزمات والمستهلكات الطبية وحقائب النظافة الشخصية.