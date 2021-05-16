الهلال الأحمر يعلن وجود متطوعيه بمعبر رفح

قال بيان رسمي للهلال الأحمر في شمال سيناء أن فريق الهلال الأحمر متواجد حالياً داخل معبر رفح المصري استعداداً لوصول المصابين من غزة في أي وقت.

ونشر الهلال الأحمر صورة للمتطوعين للعمل معه امام مقره في شمال سيناء وجه فيها الشكر للمتطوعين للعمل معه خلال الأزمة الفلسطينية الحالية.

وكانت قد أعلنت السلطات عن فتح معبر رفح في تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد تمهيداً لعبور الحالات الحرجة والحالات الإنسانية والمصابين جراء الاعتداءات الاسرائيلية علي قطاع غزة.

وبحسب مصادر فإن 16 سيارة اسعاف مصرية متواجدة في معبر رفح تمهيداً لنقل المصابين إلي المستشفيات المصرية لتلقي العلاج اللازم.

وكانت قد أعلنت صحة شمال سيناء حالة الطوارئ القصوى في مستشفيات العريش وبئر العبد والشيخ زويد استعداداً لاستقبال المصابين.

وقالت المصادر الطبية انه تم استدعاء فرق طبية من بعض المستشفيات والتأكد من توافر المستلزمات الطبية تمهيدا لاستقبال المصابين.

وفي الإسماعيلية أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن تجهيز 3 مستشفيات لاستقبال المصابين فور وصولهم للمحافظة في مجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو إضافة إلي مستشفي أبو خليفة للطوارئ.

وأكدت المصادر الطبية علي انه م استدعاء كافة الأطباء ووقف الراحات والاجازات نهائياً وتوفير المستلزمات الطبية وتجهيز غرف العمليات تمهيداً لوصول الحالات في أي لحظة.

وأكدت المصادر علي انه تم التأكيد علي وجود أطباء واستشاريو العظام والمخ والاعصاب والجراحة والتخدير والطوارئ وأطقم التمريض كاملة.