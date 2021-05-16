مواصفات وأسعار سيارات مبادرة الإحلال والتجديد بعد تسليم 500 سيارة

تواصل المبادرة الرئاسية لإحلال وتجديد السيارات في تنفيذ المرحلة الأولى لها في 7 محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، بهدف إحلال وتجديد السيارات التي مر على صنعها 20 سنة فأكثر، والتي بدأت مع أولى فاعليات المعرض الأول لـ«تكنولوجيا الإحلال والتجديد للسيارات المتقادمة والعمل بالطاقة النظيفة» في يناير الماضي.

وحسب البيان الأخير الصادر من وزارة المالية، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط على أن 38 ألف طلب استوفى شروط المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، كما تم تسليم 500 سيارة جديدة بحافز أخضر 16.2 مليون جنيه منذ أول أبريل، فيما سيتم تسليم 364 سيارة جديدة أخرى للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية خلال أسبوعين؛ وخلال السطور التالية رصد لأبرز السيارات الملاكي المشاركة ضمن مبادرة الإحلال وتم عرضها خلال أيام المعرض، وتدخل ضمن 21 فئة مختلفة للسيارات لـ5 علامات تجارية داخل السوق المحلي للسيارات، بنسبة تكوين محلي بنسبة 49%، ومنها:

السيارات الملاكي المشاركة في مبادرة الإحلال والتجديد:

لادا جرانتا

- يصل سعر السيارة إلى 182.500 جنيه، بقسط شهري 1576 جنيه على أقساط شهرية لمدة 10 سنوات، و2096 جنيه شهريًا على مدى 7 سنوات، ومن المقرر طرح 5 آلاف سيارة ضمن المبادرة.

- تأتي السيارة بضمان يصل إلى 3 سنوات أو 50 ألف كم.

- تتوافر السيارة بفئتين «مانيوال وأوتوماتيك» بمحرك رباعي الأسطوانات، وسعة 1600 سي سي، وقوة 87 حصان، وعزم دوران 140 نيوتن/متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وفي نسخة «المانيوال» مكون من 5 سرعات.

بي واي دي F3

- يصل سعر السيارة إلى 168.600 جنيه، بقسط شهري 1718 جنية على أقساط شهرية لمدة 10 سنوات، و2285 جنيه شهريًا على مدى 7 سنوات، ومن المقرر طرح 10 آلاف سيارة ضمن المبادرة.

- تأتي السيارة بضمان يصل إلى 3 سنوات أو 50 ألف كم.

- تتوافر السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، وسعة 1500 سي سي، وقوة 108 حصان، وعزم دوران 145 نيوتن/متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات.

هيونداي أكسنت RB

- يبدأ سعر السيارة من 189.600 جنيه وحتي سعر 224.600 جنيه.

- السيارة بفئتين ضمن المبادرة بقسط شهري 1842 جنيه على أقساط شهرية لمدة 10 سنوات، و2449 جنيه شهريًا على مدى 7 سنوات، ومن المقرر طرح 9 آلاف سيارة ضمن المبادرة.

- تأتي السيارة بضمان يصل إلى 3 سنوات أو 50 ألف كم.

- تتوافر السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، وسعة 1600 سي سي، وقوة 125 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

نيسان صني

- يصل سعر السيارة بداية من 169 ألف جنيه وحتى سعر 209.800 جنيه.

- السيارة بـ4 فئات ضمن المبادرة بقسط شهري 1857 جنيه على أقساط شهرية لمدة 10 سنوات، و2469 جنيه شهريًا على مدى 7 سنوات، ومن المقرر طرح 10 آلاف سيارة ضمن المبادرة.

- تأتي السيارة بضمان يصل إلى 3 سنوات أو 50 ألف كم.

- تتوافر السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، وسعة 1500 سي سي، وقوة 108 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

نيسان سنترا

- يصل سعر السيارة بداية من 266 ألف جنيه وحتي سعر 275 جنيه.

- السيارة بفئتين ضمن المبادرة بقسط شهري 2559 جنيه على أقساط شهرية لمدة 10 سنوات، و3402 جنيه شهريًا على مدى 7 سنوات، ومن المقرر طرح 9 آلاف سيارة ضمن المبادرة.

- تأتي السيارة بضمان يصل إلى 3 سنوات أو 50 ألف كم.

- تتوافر السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، وسعة 1600 سي سي، وقوة 118 حصان، وعزم دوران 154 نيوتن/متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات.

شيفروليه أوبترا

- يصل سعر السيارة بداية من 186 ألف جنيه وحتي سعر 194 جنيه.

- السيارة بفئتين ضمن المبادرة بقسط شهري 1896 جنيه على أقساط شهرية لمدة 10 سنوات، و2521 جنيه شهريًا على مدى 7 سنوات، ومن المقرر طرح 12 ألف سيارة ضمن المبادرة.

- تأتي السيارة بضمان يصل إلى 3 سنوات أو 50 ألف كم.

- تتوافر السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، وسعة 1500 سي سي، وقوة 110 حصان، وعزم دوران 147 نيوتن/متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.