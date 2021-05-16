ارتفاع ملحوظ في أعداد الوفيات بعزل «أسوان التخصصي»: 28 حالة في 5 أيام

يشهد مستشفى أسوان التخصصي ارتفاعا ملحوظا في حالات الوفاة بكورونا داخل وحدة العزل، خلال الأيام الماضية مقارنة بالأسابيع السابقة.

وسجلت البيانات والتقارير الرسمية داخل المستشفى، التي حصلت «الوطن» على صورة منها، وفاة 28 حالة خلال الأيام الـ5 الماضية بمعدل يزيد عن 5 وفيات يوميا، وكانت النسبة تراجعت في الأسابيع الـ4 الأخيرة ووصلت لـ3 حالات وفاة يوميا.

28 حالة وفاة خلال 5 أيام

«الوطن» من خلال مصادرها داخل المستشفى، ومن خلال بيان رسمي، حصلت عليه تبين لها أن عدد الوفيات زاد خلال الأيام الـ5 الماضية، فشهدت أقسام مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة وفاة 28 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، مقسمة كالتالي: 9 حالات وفاة بالكورونا داخل أقسام المستشفى، و 16 حالة وفاة لأسباب مضاعفات أخرى، و3 حالات وفاة داخل المستشفى لم يمر على دخولها 24 ساعة.

49 مصابا داخل العزل

أما عن حالة المصابين داخل المستشفى، فيتم علاجها في القسم الداخلي أو في العناية المركزة، بواقع 49 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، غالبيتهم من أبناء محافظة أسوان بمراكزها الـ5، بالإضافة لمصابين من 5 محافظات هي القاهرة، الإسكندرية، سوهاج، الأقصر، أسوان، وهم يتلقون العلاج اللازم لمواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، هو المركز الرئيسي للعزل بأسوان، خاصة للحالات الحرجة، وتم تجهيزه لاستقبال حالات العزل، حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

ويضم المستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة إلى عدد كبير من أسرة الرعاية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض، وعمال متخصصين للتعامل مع هذه الحالات.