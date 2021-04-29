تراجع أعداد وفيات فيروس كورونا بـ«عزل أسوان»

تشهد مستشفى أسوان التخصصي بحي الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، تراجعًا ملحوظًا في حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» داخل أقسام المستشفى خلال الأيام الماضية، مقارنة ببداية شهر أبريل الجاري، حيث سجلت البيانات والتقارير الرسمية داخل المستشفى، والتي حصلت «الوطن» على صورة منها، وفاة مصابين أو 3 على الأكثر بعد أن كان يتوفى في اليوم الواحد أكثر من 5 مصابين.

وبحسب البيان، توفى أمس كل من «صابر.ف، 64 سنة قبل مرور 24 ساعة من دخوله للمستشفى، وخلال يوم 27 أبريل الجاري توفى كل من؛ «إيمان.ز» 34 عامًأ، «سهير.ع» 33 عامًا، وفي يوم 26 أبريل الجاري توفى 3 وهم؛ «عبدالفتاح.م.أ» 86 عامًا، «سلامة.م.ز» 61 عامًا، «مصطفى.أ.ح» 59 عامًا، وفي يوم 25 أبريل توفى مصابين وهما «صباح.أ.ج» 49 عامًا، «آنسي.ب.ر» 74 عامًا.

87 مصابًا داخل العزل

أما عن حالة المصابين داخل المستشفى فيتعالج داخل المستشفى سواء فى القسم الداخلي أو العناية المركزة 87 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد غالبيتهم من أبناء محافظة أسوان بمراكزها الـ5 «أسوان، دراو، كوم امبو، نصر النوبة ، وإدفو»، ومصابين من 3 محافظات «القاهرة، الإسكندرية، والأقصر»، وهم يتلقون العلاج اللازم لمواجهة فيروس كورونا.

التخصصي.. العزل الرئيسي بأسوان

وتعد مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان هي المركز الرئيسي للعزل بأسوان، خاصة للحالات الحرجة، وتم تجهيزه لاستقبال حالات العزل، حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ويضم المستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرًا، فضلًا عن عدد كبير من أسرة الرعاية المركزة، و أجهزة التنفس الصناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض، وعمال متخصصين للتعامل مع هذه الحالات.