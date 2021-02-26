40 إصابة جديدة بكورونا في عزل أسوان

سجلت محافظة أسوان زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث أظهرت نتائج تحاليل المسحات بالأمس، فقط، إصابة 40 حالة جديدة بالفيروس بمدن ومراكز المحافظة.

40 حالة كورونا جديدة بأسوان

وعلمت «الوطن»، أن الحالات الجديدة شديدة الخطورة ما استدعى نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصي بحي الصداقة الجديدة، لكونها المركز الرئيسي المجهز لاستقبال حالات الكورونا فوق المتوسطة، ليرتفع بذلك عدد المصابين داخل مستشفى العزل بالصداقة إلى 90 حالة مقسمة كتالي: «29 حالة بمدينة أسوان، و 8 بمركز أسوان، و23 بمركز نصر النوبة، و 13 بمركز إدفو وحالتين بمدينة أبو سمبل السياحية، و3 بمركز كوم أمبو».

وشهدت الأيام الماضية ارتفاعا فى نسبة حالات الوفاة داخل المستشفى داخل قسم العزل وفي قسم الاستقبال، وأصبح متوسط حالات الوفاة الرسمية اليومية في المستشفي 4 حالات.

مستشفى الصداقة مركز العزل الرئيسي

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة هو المركز الرئيسي للعزل بأسوان، خاصة للحالات الحرجة، وتم تجهيزه لاستقبال حالات العزل، حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

ويوجد بالمستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة إلى 9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما تضم طاقما طبيا وتمريض، ومتخصصين في التعامل مع هذه الحالات.