بعد نجاحه بـ«القاهرة كابول وهجمة مردتدة».. نور محمود: «نفسي أبقى المشخصاتي»

خطف الفنان نور محمود أنظار الجميع بمجرد ظهوره في مسلسل «القاهرة كابول»، ومسلسل «هجمة مرتدة» بتجسيده في الأول دور المدرس «أحمد مندور»، والثاني «رامي» ضابط مخابرات.

وكشف نور لـ «الوطن»، أن مسلسل «القاهرة كابول» هو عمل اجتماعي كامل يحتوي على خطوط متنوعة، سواء سياسي أو درامي أو رومانسي أو إرهابي أو فساد الإعلام، أما مسلسل «هجمة مرتدة» هو مسلسل مخابراتي لقصة حقيقية: «ربنا كرمني إني مشارك في أهم المسلسلات الموجودة السنة دي».

وقال الفنان الذي حصل على تفاعل كبير وإشادة قوية من رواد السوشيال ميديا، إن دوره في مسلسل «القاهرة كابول»، هو تجسيد شخصية «أحمد مندور» مدرس من طبقى أعلى ماديا من حنان مطاوع التي قامت بدور«منال»، ونبيل الحلفاوي اللذان يعيشان في منطقة السيدة زينب، بينما والدته وشقيقته في الزمالك.

ويعمل نور وحنان في نفس المدرسة وتنشأ بينهما علاقة حب، ولكن قلبها متعلقا بطارق لطفي، والعلاقة بينها غير مناسبة كونه إرهابي، ما يجعلها تحكي له أنها لا تزال تحبه، ولكنه وافق أن يستمر معها لحبه الشديد لها، كما أن والدته ووالدها يتعرفا على بعض ويتزوجان ما يزيد من الود بينهما، ويحدث صعود وهبوط في العلاقة ويشك فيها ويتركها وتتوالى الأحداث.

وبمناسبة أن «أحمد» يحب «منال» في المسلسل التي تكبره بسنوات وهو ما يقلق منه البعض في الواقع بشكل عام، يرد على رأيه في ذلك من وجه نظره، قائلا: «مفيش حاجة في الحب صعبة مش شايف أن ده عائق بين اتنين بيحبه بعض واحد سنه أصغر عادي، المهم الحب هيستمر أو موضوع التفاهم وده اللي بيقولوا أحمد لمنال أن الحب مش كل حاجة، الحب شيء مهم بس الأهم يلاقوا نقط للتفاهم ونقط للاختلاف، عشان يقدروا يبنوا حياة مع بعض» .

وتحدث «نور» عن تمثيله أمام النجم نبيل الحلفاوي في «القاهرة كابول» وما تعلمه منه، حيث وصفه بأنه راجل في منتهى الجمال ويستوعب جدا الطرف الآخر: «عارف اللي قدامه يقدر يطمنه إزاي، بتلاقي نفسك قاعد قدام قيمة كبيرة جدا وتاريخ كبير أوي وأنا سعيد واتشرفت إني اشتغلت معاه».

دور نور محمود في مسلسل هجمة مرتدة

وانتقل بحديثه عن مسلسل «هجمة مرتدة» بطولة أحمد عز وهند صبري، حيث إنه يقدم دور «رامي» ضابط مخابرات مصري في أوروبا، والمسؤول عن تجنيد العملاء ومتابعة العمليات التي تتم خارح أرض مصر: «كان لي شغل مختلف أن إحنا معندناش ضابط مخابرات نراجعه في التفاصيل، ففي قعدات كتير حصلت مع المخرج أحمد علاء إزاي بنمشي إزاي بنكلم ونبتسم والكلام يطلع متزن».

ورغم أن «نور» كان يتوقع نجاح المسلسلين بشكل كبير منذ قراءته للسيناريو، ولأن المخرجين من نجوم الأعمال الفنية، بحسب وصفه، إلا أنه لم يكن يتوقع نجاحه في أدوار «أحمد مندور» في القاهرة كابول، و«رامي» في هجمة مرتدة، بهذا الشكل.

وأشاد عدد كبير من المشاهدين على السوشيال ميديا وعدد من النقاد بالفنان نور محمود: «النجاح فاق التوقعات مكونتش متوقع ده، وأكيد ده كرم من عند ربنا».

ويحرص الفنان دائما على متابعة ما يتردد عليه من خلال حساباته بموقعي «فيسبوك وإنستجرام»، حيث يطلع بشكل كبير على رد فعل الجمهور له والتعليقات: «ده بالنسبالي شرف ليا» .

ورد «نور» عن مشاركته في العديد من الأعمال الوطنية، مثل فيلم الممر ومسلسل الاختيار وفيلم الخلية وغيرهم: «مفيش ممثل في مصر تقدري تعرضي عليه عمل وطني ويقولك لأ، ولو على مشهد واحد، ويكون شرف لك إنك تمثل جزء في أي عمل فني، وأحب أن أشارك في الأعمال دي طول عمري، ده بيبقى كرم ورزق من عند ربنا».

ويتمنى الفنان أن يتم وصفه في المستقبل بـ «المشخصاتي»، لأنه يرى أن هذا هو اللقب الأعظم، وأن هذه الكلمة تثبت تنوع وتعدد أدواره: «أنا بحب الشغلانة دي جدا وبحب مهنة التشخيص وأملي في حياتي أن في يوم من الأيام يتقال علي المشخصاتي، وأكون قدمت أدوارا مختلفة كتيرة، مش بنفس النمط».

وأنهى حديثه؛ قائلا: «إنه محظوظ جدا لأنه عمل مع جميع فريق عمل مسلسل هجمة مرتدة، ومسلسل القاهرة كابول، «الناس دي بيهمها أكتر من هما يطلعوا كويسين أن اللي حوليهم طول الوقت أنهم كويسين حتى لو هيقول مشهد، والكواليس لطيفة بسبب كمان المخرجين أحمد علاء وحسام علي، الاتنين بيحبوا الممثل وعايزينه مرتاح ويبقى مبسوط».

نور محمود هو خريج كلية آداب حضارة أوروبية، جامعة عين شمس، وشغفه بالتمثيل وعشقه لها بدأ منذ طفولته، فعندما كان في الصف الثالث الابتدائي حصل على أول شهادة تقدير في التمثيل، واعتاد على مشاهدة أعمال النمر الأسود لأحمد زكي بدلا من الكارتون، وكان يتمنى الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، لكنه لم يستطع بسبب ظروف ما، ولكن عمل على تعويض ذلك من خلال الحصول على العديد من الورش التمثيلية.

نور محمود: المخرجة أمل أسعد هي صاحبة الفضل عليّ

وأشار «نور» إلى أن المخرجة أمل أسعد هي أول من قدمته أمام الكاميرا في عام 2006 بمسلسل «حدائق الشيطان»، موضحا أنها «كانت أول خطوة وهي ليها الفضل».