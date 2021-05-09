بين المدرس والضابط.. نور محمود يتحدث عن دوريه في «القاهرة كابول» و«هجمة مرتدة»

حقق الفنان نور محمود، نجاحا كبيرا في مسلسلي «القاهرة كابول»، و«هجمة مرتدة» حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، إشادات كثيرة وكذلك حصل على تعليقات إيجابية من النقاد بتجسيده في الأول دور المدرس «أحمد مندور»، وفي الثاني «رامي» ضابط مخابرات.

نور محمود: أنا محظوظ إني شاركت في أكتر مسلسلين ناجحين

وأعرب نور في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن سعادته الكبيرة في مشاركته بـ «القاهرة كابول» و«هجمة مرتدة» قائلا إنه محظوظ جدا لأنه عمل مع جميع فريق عمل مسلسلي «هجمة مرتدة» و«القاهرة كابول»: «الناس دي بيهمها أكتر من هما يطلعوا كويسين إن اللي حوليهم طول الوقت يكونوا كويسين حتى لو هيقولوا مشهد، والكواليس لطيفة بسبب كمان المخرجين أحمد علاء وحسام علي، الإتنين بيحبوا الممثل وعايزينه مرتاح ويبقى مبسوط».

وحكى نور أن مسلسل «القاهرة كابول» عمل اجتماعي كامل يحتوي على خطوط متنوعة سواء سياسي أو درامي أو رمانسي أو إرهابي أو فساد الإعلام، أما مسلسل «هجمة مرتدة» فهو مسلسل مخابرات لقصة حقيقية: «ربنا كرمني إني مشارك في أهم المسلسلات الموجودة السنة دي».

وشرح الفنان الذي حصل على تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا، عن دوره في مسلسل «القاهرة كابول» حيث يجسد شخصية «أحمد مندور» مدرس من طبقة أعلى ماديا من حنان مطاوع، التي تجسد دور «منال»، ونبيل الحلفاوي الذي يعيش في منطقة السيدة زينب، بينما والدته وشقيقته في الزمالك.

ويعمل نور وحنان في المدرسة نفسها، وتنشأ بينهما علاقة حب، ولكن قلبها متعلقا بطارق لطفي، غير أن العلاقة بينهما غير مناسبة كونه إرهابيا، ما يجعلها تحكي له أنها لا تزال تحبه ولكنه وافق أن يستمر معها لحبه الشديد لها كما أن والدته ووالدها يتعرفا على بعض ويتزوجان ما يزيد من الود بينهما، ويحدث صعودا وهبوطا في العلاقة ويشك فيها ويتركها وتتوالى الأحداث.

وبالنسبة إلى أن نور في المسلسل يحب حنان، التي تكبره بسنوات، وهو ما يقلق منه البعض في الواقع بشكل عام، يرد «نور محمود» على رأيه في ذلك من وجهة نظره قائلا: «مفيش حاجة في الحب صعبة مش شايف إن ده عائق بين اتنين بيحبوا بعض وفيه واحد سنه أصغر عادي، المهم الحب هيستمر أو موضوع التفاهم، وده اللي بيقولوا أحمد لمنال إن الحب مش كل حاجة الحب شيء مهم بس الأهم يلاقوا نقط للتفاهم ونقط للاختلاف عشان يقدروا يبنوا حياة مع بعض».

وتحدث نور عن تمثيله أمام النجم نبيل الحلفاوي في «القاهرة كابول» وما تعلمه منه، حيث وصفه بأنه راجل في منتهى الجمال ويستوعب جدا الطرف الآخر: «عارف اللي قدامه يقدر يطمنه إزاي، بتلاقي نفسك قاعد قدام قيمة كبيرة جدا وتاريخ كبير أوي وأنا سعيد واتشرفت إني اشتغلت معاه» .

كواليس مسلسل «هجمة مرتدة»

أما بالنسبة لمسلسل «هجمة مرتدة» من بطولة أحمد عز وهند صبري، حيث إنه يقدم دور «رامي» ضابط مخابرات مصري في أوروبا، ومسؤول عن تجنيد العملاء ومتابعة العمليات التي تتم خارج أرض مصر موضحا: «وكان لي شغل مختلف إن إحنا معندناش ضابط مخابرات نراجعه في التفاصيل، ففي قعدات كتير حصلت مع المخرج أحمد علاء إزاي بنمشي إزاي بنكلم ونبتسم والكلام يطلع متزن».

ورغم أن نور كان يتوقع نجاح المسلسلين بشكل كبير منذ قراءته للسيناريو ولأن المخرجين من نجوم الأعمال الفنية، بحسب وصفه، إلا أنه لم يكن يتوقع نجاحه دور «أحمد مندور» في القاهرة كابول، و«رامي» في هجمة مرتدة، بهذا الشكل، حيث إن أشاد به عدد كبير من المشاهدين على السوشيال ميديا وعدد من النقاد: «النجاح فاق التوقعات مكونتش متوقع ده وأكيد كرم من عند ربنا».