وزير الخارجية: ندعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في استكمال دولته

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه نظرًا لاستشعار مصر لحجم المسئولية الملقاة على عاتقها تجاه أشقائها العرب وإيمانًا منا بأهمية القيام بدورنا الأصيل في صياغة الأمن والسلم الإقليميين فقد سعت مصر منذ اللحظة الأولى وعبر الاتصالات المكثفة مع مختلف الأطراف المعنية للوقف الفوري لإطلاق النار.

وأضاف «شكري»، خلال كلمته في مجلس الأمن، أن توجه مصر يأتي من أجل إنقاذ أرواح الأبرياء التي تسقط كل يوم وتمهيدًا لإحياء مفاوضات سلام حقيقية وجادة تستهدف الوصول إلى حل جذري للقضية الأساس بدلًا من الارتكان للوضع الهش الحالي الذي لا يُنتج سوى دائرة مفرغة من العنف المتكرر يدفع ثمنها الأبرياء.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر لم تضع سبيلاً في تحقيق الأمن والسلام في المنطقة إلا عبر نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة واستكمال دولته على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تؤكد مصر أهمية الحلول العاجلة لتفعيل دور الرباعية الدولية التي لا غنى عنها لإحياء عملية السلام، كما تسعى مصر للتعاون مع كل من الأردن وفرنسا وألمانيا في إطار صياغة ميونخ لدعم الجهود الدولية لاستنئاف المفاوضات بجانب تطلعنا للعمل البنّاء مع الإدارة الذاتية نحو هذا الهدف.