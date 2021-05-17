«رفضت تنظيف المنزل« القصة الكاملة لمقتل فتاة على يد والدها بالقناطر

شهدت مدينة القناطر الخيرية حادثا مأساويا، حيث لقيت فتاة مصرعها على يد والدها الذي تعدى بالضرب عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بسبب رفضها تنظيف المنزل والرد عليه بطريقة لاتليق حسب اعترافاته في محاضر الشرطة والنيابة.

تحرر المحضر اللازم وجرى نقل الجثة إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، تم تجديدها لـ 15 يوما، وطلبت النيابة استعجال تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث.

البداية

تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القيوبية، إخطارا من العميد محمد غيث، مأمور مركز القناطر الخيرية، بتلقيه بلاغا من «م . ا» 19 سنة، حلاق يفيد بمصرع شقيقته «ف. ا» 14 سنة، بقرية عرب أبوالغيط دائرة المركز.

فريق بحث لكشف غموض حادث مقتل فتاة القناطر

تم إخطار اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، وانتقل على الفور العميد خالد محمدى رئيس المباحث، وكشفت التحريات أن الأب منفصل عن زوجته منذ فترة والفتاه تعيش مع والدها «ا. م»، وشهرته «أحمد نسمة»، 41 عاما، نجار مسلح، مقيم عرب أبوالغيط، وبالكشف الجنائى تبين أنه متهم فى 17 قضية مخدرات وسرقة ومشاجرة وهارب من المراقبة.

تحريات المباحث

كما توصلت التحريات إلى أن الفتاة كانت تقيم لدى والدتها بداية من شهر رمضان وحضرت إلى منزل والدها وطلب منها لتنظيف المنزل ولتكاسلها وعدم الانصياع لأوامره اعتدى عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة

ضبط المتهم

تمكنت وحدة مباحث مركز القناطر الخيرية من القبض على الأب وبمواجهته أمام النيابة العامة، أقر بالواقعة فأمرت بحبسه وبعرضه على قاضي المعارضات قرر تجديد حبسه 15 يوما.

«بترد عليا وحش».. اعترافات المتهم في التحقيقات

أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة برئاسة المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية، جاء فيها أنه قام بالتعدي على المجني عليها بالضرب باستخدام عصا خشبية نتيجة تحدثها إليه بطريقة غير لائقة عندما طالبها بتنظيف الشقة قائلا: «ضربتها بالعصى علشان بترد عليا وحش فماتت» مشيرا إلى أنه ووالدتها منفصلين وأنها تقيم مع والدتها، وكان طلب منها المجيئ للجلوس معه فجاءت وحدثت بينهما مشادة بسبب تنظيف الشقة تسببت في الواقعة

وأضاف أنه كان يؤدبها ولم يقصد قتلها ولكن لغتها معه في الكلام كانت سيئة فتعدى عليها بالضرب المبرح حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.