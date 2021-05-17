حظك اليوم الإثنين 17-5-2021 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يغلب على مواليد برج الجدي طابع الجدية، فهو من الشخصيات الانطوائية التي تميل للعزلة، ويفضل البقاء في مكان هادئ بعيد عن اللقاءات الاجتماعية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تجتهد اليوم لتحافظ على تركيزك وهدوء أعصابك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

كن لبقا مع شريك حياتك أو مع الأحباب، وفي نفس الوقت لا تعطِ وعودا لا يمكنك الالتزام بها.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.