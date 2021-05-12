حظك اليوم الأربعاء 12-5-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الجدي يتميز بقدرته على الانتظار لفترات طويلة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. يمدك القمر بالنشاط والرغبة في التجويد وتستطيع بحيويتك تغيير الكثير.. فلا تتردد في إطلاق أفكارك فقط انتبه لحماية حقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك اليوم شديد الإغراء والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة الراحلة كريمة مختار، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.