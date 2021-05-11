حظك اليوم الثلاثاء 11-5-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الجدي يتميز بحبه الدائم للعمل، وسعيه المستمر وراء النجاح، مهما كلفه الأمر من صعوبات، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تتحرر من ضغوط وترتفع معنوياتك وتعدك الكواكب بمفاجآت عذبة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزل الحب يملأ قلبك بالرومانسية، انطلق وافتح عينيك وقلبك للحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.